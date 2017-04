Alternativen mit viel Risiko Die Annenstraße bekommt einen neuen Kanal. Die ersten Informationen waren für die Anwohner unzureichend. Das hat sich nun geändert.

Zum zweiten Mal trafen sich die Anwohner zur Einwohnerversammlung wegen des geplanten Kanalbaus. Während sie beim ersten Mal sehr unzufrieden die Veranstaltung verließen, gab es am Donnerstagabend mehr Antworten auf ihre Fragen. © Dietmar Thomas

Die Anwohner der Annenstraße gingen am Donnerstagabend meist zufrieden nach Hause. Sie erhielten vom Planer des Abwasserzweckverbandes „Untere Zschopau“ (AZV) viele Informationen zur geplanten Baumaßnahme. „ Diesmal wurde alles ordentlich erklärt. Die Verantwortlichen waren besser vorbereitet“, sagte einige Anwohner.

Nach der ersten Informationsveranstaltung waren viele von ihnen unzufrieden. Ihren Unmut zeigten sie auch zur Sitzung der Stadträte (DA berichtete). Sie sind mit der technischen Umsetzung des Vorhabens nicht einverstanden. Zum einen bezeichnen sie es als Schildbürgerstreich, dass der Kanal und die Anschlüsse in diesem und nächstem Jahr gebaut werden, aber der Bach erst in den Folgejahren saniert werden soll. Zum anderen wurden ihnen zur ersten Versammlung keine Alternativen aufgezeigt.

Auch am Donnerstagabend wies Bauamtsleiter Ronald Fischer darauf hin, dass diese beiden Kanäle einzeln betrachtet werden müssen. Den Mischwasserkanal baut der AZV und für die Sanierung des Kanals ist die Stadt zuständig, die zurzeit kein Geld für die Realisierung des etwa eine Million teuren Vorhabens hat. Die bedenken, dass dafür die neu sanierte Straße aufgerissen wird, räumte der Planer aus. „In jedem Fall wird der Bachkanal grabenlos saniert“, so Seifert.

Einige Anwohner haben Nachteile, weil der Kanal zu hoch kommt

Der neue Mischwasserkanal soll über den quer in der Annenstraße liegenden Flemmingener Bach führen. Dadurch kommt der Kanal so hoch, dass teilweise Hebeanlagen eingebaut werden müssen. Die betroffenen Anwohner befürchteten, dass bei einem längeren Stromausfall nichts mehr funktioniert. Deshalb hätten sie sich gewünscht, dass nach einer anderen technischen Variante gesucht worden wäre. Rolf Dietrich vom gleichnamigen Planungsbüro aus Döbeln, der für die Planung der Umbauten in den Häusern zuständig ist, suchte mit allen Grundstückseigentümern das Gespräch und gemeinsam mit ihnen nach Lösung. „Herr Dietrich hat sich viel Mühe gegeben“, so die Meinung einiger Bürger.

Diesmal stellte ihnen Michael Seifert vom Planungsbüro Fichtner Water & Transportation zwei Alternativen vor. „Wir haben im Interesse der Anwohner nach Lösungen gesucht“, so der Planer.

Tiefe Baugrube und Kostensteigerung bei offener Bauweise

Dabei ging es um zwei Möglichkeiten der Unterquerung des Kanals des Flemmingener Baches. Das Wasser des Baches müsste in einem Fall während der Bauzeit über die Dresdener Straße und die Karl-Marx-Straße abgeleitet werden. „Die dort liegenden Kanäle können bei starken Niederschlägen die anfallenden Wassermengen nicht schaffen“, so Seifert. Er befürchtet, dass in diesem Fall das Wasser in die Baugrube der Annenstraße läuft. Bei einer offenen Bauweise müsste die Baugrube für den neu zu verlegenden Kanal mindestens 4,20 Meter betragen. Um ein entsprechendes Bohrgerät zu platzieren, mit dessen Hilfe Träger für den Verbau eingebaut werden, ist eine Tiefe von etwa sechs Metern notwendig. In diesem Fall wissen wird nicht, wie sich die Erschütterungen auf die Gebäude auswirken. Es könnten Risse entstehen. Außerdem würde diese Bauweise die Kosten um mindestens 70.000 bis 75.000 Euro erhöhen, so Seifert. Hinzu kommt, dass sich der Bachkanal in einem sehr schlechten Zustand befindet.

Vortriebsmaschine könnte Rohr unter den Bachkanal pressen

Bei der zweiten möglichen Alternative der Unterquerung des Bachkanals wird mithilfe einer sogenannten Vortriebsmaschine das Rohr in einer Tiefe von fünf Metern unter dem Bachkanal durchgepresst. Durch die Erschütterungen könnte die Standsicherheit der Gebäude nicht mehr gegeben sein. Die Fundamente der Häuser müssten, um keinen Schaden zu nehmen, unterfahren und stabilisiert werden.

„Das ist illusorisch. Hinzu kommt, dass sowohl in der Straße und in den Gehwegen jede Menge Kabel liegen“, erklärte Seifert.

Gleich für welche Bauweise, wird eine Baugenehmigung benötigt. Die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen prüfe das Vorhaben auch bautechnisch. Wenn es mit so vielen Risiken verbunden ist, könnte es sein, dass sich die Behörde dagegen ausspreche, so Seifert. „Es ist auch nicht im Sinne des AZV, dass eine Bauweise gewählt wird, die die Kosten erhöht und Risiken für die angrenzenden Gebäude birgt.“

Baubeginn voraussichtlich im nächsten Frühjahr

Wegen der Suche nach Alternativen wurde die Planung vorerst unterbrochen und wirnun wieder aufgenommen. Um eine Baugenehmigung zu bekommen, wird der Entwurf bei der Behörde eingereicht. Erfahrungsgemäß dauert es einige Monate, bis eine wasserrechtliche Genehmigung vorliegt. Dann erfolgen die Ausführungsplanung und die öffentliche Ausschreibung. Mit einem Baubeginn ist nicht vor Frühjahr nächsten Jahres zu rechnen. Gebaut wird in Abschnitten.

