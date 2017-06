Alternative Carsharing Immer mehr Menschen verzichten in Großstädten wie Dresden aufs eigene Auto. Ist das auch ein Modell für den Kreis?

Es war einmal. Sylvia Bochmann präsentierte noch im vergangenen Sommer das neue Carsharing-Angebot am Bautzener Bahnhof. Die Firma App-2-Drive hat die Station aber inzwischen wieder abgebaut, vorläufig, wie das Unternehmen betont. © Archivfoto: Uwe Soeder

Das erste kommerzielle Angebot im Kreis war ziemlich schnell wieder verschwunden. Ein dreiviertel Jahr lang warteten zwei Kleinwagen des Aschaffenburger Unternehmens App-2-Drive am Bautzener Bahnhof auf Kunden, die sich die Autos relativ preisgünstig und unkompliziert leihen sollten. Die Offerte ging aber anscheinend nicht auf. Der Anbieter baute die Station im Frühjahr wieder ab. Man wolle abwarten, bis der Bahnhof saniert ist, und dann wieder durchstarten, hieß es.

Die Gemeinde Großharthau machte ähnliche Erfahrungen. Die Gemeindeverwaltung, die Gewerbetreibenden und die Großharthauer konnten im Rahmen des Modellprojekts Verbundauto ein Jahr lang ein Elektroauto testen. Das Fahrzeug stand an der Gemeindeverwaltung und konnte übers Internet gebucht werden. Das Interesse war aber über die Gemeindeverwaltung hinaus eher gering. „Die Mitarbeiter haben das Auto genutzt, aber sonst haben es nur zehn Leute ausprobiert“, sagt Kämmerer Veit Großmann. „Die Nachfrage war einfach nicht da.“

Dabei ist die Idee hinter dem Carsharing relativ einfach und vor allem auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Die Kunden müssen sich zunächst zwar bei dem Unternehmen, das die Fahrzeuge verleiht, registrieren lassen. Danach können sie die Fahrzeuge jedoch problemlos zu jeder Tages- und Nachtzeit mithilfe einer Chipkarte, ihren Smartphones oder ihren Tablets öffnen. Die Autoschlüssel liegen in der Regel bereits in den Fahrzeugen bereit oder in Schlüsseltresoren an den Stationen. Die Kunden zahlen eine Gebühr für die Nutzung und eine Pauschale für jeden gefahrenen Kilometer. Die Summe wird ihnen nach der Fahrt in der Regel direkt vom Konto abgebucht. Es gibt Varianten des Carsharings, bei denen die Autos auch nicht mehr zur Station zurückgebracht werden müssen, sondern lediglich in der Stadt abgestellt werden sollen.

Das Konzept boomt in den großen Städten. 1,7 Millionen Kunden haben sich nach Angaben des Bundesverbands Carsharing bereits registrieren lassen. Der in Mitteldeutschland dominierende Anbieter Teilauto hat in Dresden schon 230 Gemeinschaftsautos an 100 verschiedenen Stationen, die von rund 8 500 Dresdnern genutzt werden. Manche Familien schaffen sich gar kein Auto mehr an, andere verzichten auf das Zweitauto.

Die Nachfrage im Kreis nach dem Angebot ist aber nicht sehr hoch – und das ist keine Überraschung für die Fachleute. Carsharing funktioniert nämlich vor allem in den Gegenden, in denen auch der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist. „Nach unserer Erfahrung tun sich rein wirtschaftlich ausgerichtete Angebote im ländlichen Raum oft schwer“, sagt Gunnar Nehrke vom Bundesverband Carsharing. „Die Anlaufzeit für neue Angebote kann selbst in großen Städten mehrere Jahre betragen. Im ländlichen Raum ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit noch schwerer zu erreichen.“

Der Bundesverband hat Erkenntnisse gesammelt, unter welchen Bedingungen Carsharing auf dem Land langfristig funktionieren könnte. Eine davon ist die Gewinnorientierung der Betreiber. Genossenschaften, Vereine und andere Initiativen haben es deutlich leichter, da sie die Kosten im Rahmen halten können, indem die Mitglieder zum Beispiel Aufgaben ehrenamtlich übernehmen. Die Vereine, die Carsharing erfolgreich betreiben, sind allerdings auch auf gute Nahverkehrsanbindungen angewiesen, die im Kreis so nicht gegeben sind. Der Landkreis Ebersberg, der in der Hinsicht stets als Musterbeispiel genannt wird, kann zum Beispiel auf den S-Bahn-Anschluss nach München verweisen.

Etwas anderes ist das bei Angeboten, die vor allem für Behörden und große Institutionen geschaffen werden. Das Diakonissenkrankenhaus und die Emmaus-Stiftung haben so zum Beispiel Carsharing ins beschauliche Niesky geholt. „Sie fragten konkret an, Teilauto Carsharing für dienstliche Fahrten zu nutzen“, sagt Torsten Bähr von Teilauto. Die Nieskyer können das Auto deshalb nun am Wochenende ebenfalls für ihre privaten Fahrten verwenden. „Es scheint wichtig zu sein, dass Ämter, Behörden und Firmen das Carsharing dienstlich mit nutzen“, sagt Gunnar Nehrke vom Bundesverband Carsharing. „Das ist oft leicht möglich, da die Ausleihzeiten der Bürger und die der dienstlichen Nutzer sich kaum überschneiden.“ Trotzdem. Branchenprimus Teilauto plant bisher kein Carsharing im Kreis, schließt es aber zukünftig auch nicht aus. „Sollte es Anfragen geben, werden wir uns intensiv damit beschäftigen“, sagt Torsten Bähr.

