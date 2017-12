21. Dresdner Türchen Alter Zugang zur Unterwelt

Das ist der Regenüberlauf hinter der Semperoper. Bei Starkregen verhindert er den Kanal-Kollaps. © Katharina Grottker

Über der Tiefgarage hinter der Semperoper steht ein ungewöhnliches braunes Holzhäuschen, das wie eine Litfaßsäule aussieht. Hier ist ein Zugang zu Dresdens Unterwelt. Über eine Wendeltreppe geht es sechs Meter hinab. Ganz so dunkel wie befürchtet ist die Unterwelt jedoch nicht. Lampen beleuchten den Weg durch einen Stollen in eine große Betonhalle. Willkommen im Reich von Dresdens Abwasser. Das stinkt wider Erwarten aber gar nicht so sehr. Denn es ist stark verdünnt am sogenannten Regenüberlauf-Bauwerk.

Hier fließt das Abwasser des Altstädter Abfangkanals, der linkselbischen Hauptverbindung zum Klärwerk Kaditz. Beim Bau wurde 1907 ein Wehr errichtet und ein Schieber installiert. Benötigt wird diese Technik bei extremem Starkregen, aber auch bei Hochwasser. Schwillt das Abwasser auf die vierfache Menge des Normalen an, strömt es stark verdünnt über das Wehr durch einen langen Überlaufkanal in die Elbe. Schließlich ist das Fassungsvermögen begrenzt. So wird die Abwasser-Hauptverbindung vorm Kollaps geschützt.

Entlang der Dresdner Gewässer gibt es über 100 solcher Entlastungsbauwerke, die sich in unterirdischen Stahlbetonkammern befinden. Die Überläufe führen vor allem in die Elbe, die Weißeritz und den Lockwitzbach, einige wenige noch in kleinere Gewässer. Das Wehr hinter der Semperoper ist zungenartig angelegt. Durch die lange Kante können im Abwasser angeschwemmte grobe Bestandteile zurückgehalten werden.

Allerdings gibt es auch eine Sicherung in der Gegenrichtung. Steigt die Elbe bedrohlich an, wird der Schieber am Abfluss geschlossen. So kann kein Flusswasser in den Abfangkanal eindringen und ihn überfluten.

Ab und zu beginnt hier auch eine Gondeltour. Dabei inspizieren Kanalarbeiter die große Röhre. (SZ/phi)

