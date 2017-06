Alter Penny-Markt wird versteigert Bei der Auktion müssen für die Immobilie mindestens 125 000 Euro geboten werden. Die Nachnutzung bleibt offen.

Das Gebäude im Dorfzentrum soll versteigert werden. © Archiv/Dietmar Thomas

In der nächsten Woche soll das Gebäude, in dem sich zurzeit der Penny-Markt, ein Blumengeschäft, eine Bäckerei und eine Fleischerei befinden, soll werden. Bei der Sommerauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) in Berlin kommen 14 Immobilien aus Sachsen zum Aufruf.

„Die vermietete Gewerbeimmobilie wurde um 1996 erbaut. Für das Gebäude mit knapp 850 Quadratmetern Nutzfläche müssen mindestens 125 000 Euro geboten werden“, so Torsten Herbst, zuständig für die Pressearbeit der DAG. Dem möglichen Käufer wird allerdings nicht mitgeteilt, dass der Penny-Markt noch vor dem Weihnachtsgeschäft ins neue Gebäude an der Kirchstraße umziehen wird. Projektentwickler Wolfgang Jeschke hatte sich bisher um einen Nachmieter bemüht und schon seit längerer Zeit verschiedene Gespräche geführt. Ein sehr aussichtsreiches stand für Freitag an. Jeschke nahm mit dem Eigentümer des Gebäudes, nachdem er von den Versteigerungsabsichten vom DA erfuhr, Kontakt auf. Ihm wurde der Sachverhalt bestätigt. „Das ist schon eine komische Situation“, sagte Jeschke. (DA/je)

zur Startseite