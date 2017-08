Alter Parkplatz wird neuer Parkplatz Die Baulücke Leipziger Straße 20/21 soll mithilfe von Geldern aus der Sanierungsabgabe umgestaltet werden.

Der Bauausschuss der Stadt will am kommenden Mittwoch den Entwurf zur Gestaltung der Baulücke Leipziger Straße 20/21 zur Kenntnis nehmen und beschließen, dass zu seiner Umsetzung Gelder aus der Sanierungsabgabe für die Altstadt verwendet werden. Diese sogenannten Ausgleichsbeträge mussten Eigentümer im Sanierungsgebiet Historische Altstadt für die Wertsteigerung ihrer Immobilien zahlen. „Bisher wurde die kommunale Fläche als ungefestigter und ungeordneter Parkplatz verwendet. An dieser Nutzung soll grundsätzlich weiterhin festgehalten werden, da im Bereich des angrenzenden Theaterplatzes im Zuge der Umgestaltung einige Stellplätze weggefallen sind“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Bauausschuss.

Durch die Kennzeichnung der Stellplätze können 13 Stellplätze gegenüber den zwölf bisher vermieteten hergestellt werden. Bei einer sechs Meter breiten, erforderlichen Auspark-Spur ist das Parken auf der südlichen Seite des Platzes unrentabel. „Daher wird vorgeschlagen die Fläche für Fahrrad-Parken zu nutzen.“

Bei Festen könne der Platz auch anderweitig genutzt werden.

Das Grundstück stelle einen wichtigen Zugang zur Historische Altstadt dar, da es über einen Torzugang zum großen Parkplatz verfüge. Es handele sich um die kürzeste Verbindung vom Parkplatz zum Kino und zum Theater auf dem neu sanierten Theaterplatz.

„Der Durchgang wird von zahlreichen Bürgern und Gästen genutzt. Seine Gestaltung dient der Wohnumfeldverbesserung. Grundgedanke der Gestaltung ist die einheitliche Pflasterung des Platzes mit einem hochwertigeren Betonpflaster zur besseren Begehbarkeit, verbunden mit einer optischen Aufwertung. Es werde bewusst auf Natursteinmaterial verzichtet, da es sich nicht um einen öffentlichen Straßenraum handelt. „Die Farbigkeit soll sich an das auf dem Theaterplatz eingesetzte Kleinpflaster anlehnen.“

Durch die zusätzliche Nutzung als Ankunftsplatz für Fahrradtouristen ist die Schaffung von Sitzmöglichkeiten sinnvoll. „Diese können in Form einer Sitzmauer auch das unerwünschte überqueren der Pflanzfläche verhindern.“ Unterhalb des hohen Brandgiebels der Hausnummer 19 werden dreimal fünf mobile Fahrradgaragen aufgestellt.

Eine Kostenschätzung geht davon aus, dass die geplante Umgestaltung knapp 63 000 Euro kosten wird. Hinzu kommen noch einmal gut 6 000 Euro für Planungsleistung und Baubegleitung, sodass das Projekt insgesamt knapp 69 000 Euro kosten wird. (SZ/ul)

