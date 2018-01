Alter Ofen löst in Kottmar Brand aus Zwei Personen erleiden eine Rauchgasvergiftung.

Symbolfoto © SZ/Uwe Soeder

Kottmar. Zu einem Brand ist es am Sonnabendnachmittag in einem Haus auf der Beckenbergstraße in Kottmar gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Ein 53-Jähriger befeuerte im Heizungsraum einen alten Backofen neben dem weiteres Feuerholz lag. Durch die starke Hitzeentwicklung entzündete sich dieses. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand.

Der Mann sowie seine 77-jährige Mutter erlitten Rauchgasvergiftungen, wurden aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Seine ebenfalls im Haus befindliche 54-jährige Schwester blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden im Heizungsraum beläuft sich auf rund 5 000 Euro. Die Wohnräume des Hauses wurden nicht beschädigt. Ein Brandursachenermittler wird prüfen, inwieweit die Betriebsfähigkeit des Ofen noch gegeben war. (szo/pc)

