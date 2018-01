Alter, neuer Zugang Mit Pflasterarbeiten für einen neuen Weg ist die zweijährige Sanierung der Klosterkirche in Zittau abgeschlossen worden. Wie das gesamte Gotteshaus dient er zwei Herren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Brigitte Kluttig öffnet einen mindestens 300 Jahre alten Durchgang ... © Matthias Weber Brigitte Kluttig öffnet einen mindestens 300 Jahre alten Durchgang ...

... an der Nahtstelle zwischen ehemaligem Kloster und seiner Kirche. Lange war er verschlossen. Bei der nun beendeten Sanierung der Klosterkirche ist er als Zugang der Kirchgemeinde zum Chorraum und als Fluchtweg für das Museum reaktiviert worden.

Wie alt die Tür ist, die Brigitte Kluttig öffnet, ist nicht überliefert. Auch nicht, wann sie das letzte Mal für Gläubige oder Besucher der Ratsbibliothek geöffnet wurde. Frau Kluttig, Vorsitzende des Vorstandes der Zittauer evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde, schätzt, dass es Jahrzehnte sein könnten. Bis vor kurzem wuchsen vor dem Eingang an der Nahtstelle zwischen dem ehemaligen Kloster und seiner Kirche ein Baum und Gras. „Wir haben lange nach dem Schlüssel gesucht“, sagt sie.

Der Baum ist gefällt worden, ein Stück der Wiese hat Platz für den Weg zur Tür gemacht. Kurz vor Weihnachten verlegte der beauftragte Handwerker die letzten Pflastersteine und hat damit die letzten Arbeiten bei der zwei Jahre dauernden Sanierung der Klosterkirche abgeschlossen. Unter anderem wurden in dieser Zeit die Bleiglasfenster rekonstruiert, Leitungen erneuert, Risse beseitigt und Teile des Gebäude gemalt. Insgesamt haben die Arbeiten knapp zwei Millionen Euro gekostet, teilte Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen, auf Anfrage mit.

Er und seine Mitarbeiter nutzen den Großteil des Kirchenschiffs seit etwa einem Jahr. In dem wieder hellen Raum wird der Zittauer Epitaphienschatz im Rahmen der am Wochenende zu Ende gehenden Ausstellung „Ganz anders - Die Reformation in der Oberlausitz“ gezeigt. Über 10 000 Menschen haben ihn seit der Eröffnung am 30. Juli in der erneuerten Klosterkirche gesehen. Auch künftig wird dieser Teil der Kirche dem Museum als Ausstellungsraum dienen. So sieht es eine Vereinbarung von Kirche und Stadt vor. Dafür soll eine Stiftung gegründet werden, die laut Stadtsprecher Kai Grebasch nun nach der Sanierung schnell mit Leben erfüllt werden soll.

Der mit einer Glaswand abgetrennte Chorraum war in der Ausstellungszeit „Gerümpelbude“, sagt Brigitte Kluttig, gefolgt von einem Lachen. Er wird künftig wieder der Kirchgemeinde dienen. Im Sommer, wenn es wärmer ist, sollen Gottesdienste stattfinden. Damit die Gemeindeglieder aber nicht durch das Museum laufen müssen, ist die alte Tür für sie zu einem neuen, separaten Eingang gemacht worden. „Vermutlich diente sie früher als Zugang zur Ratsbibliothek, die in dem Gewölbe darüber seit 1665 ihren Ort hatte“, so Museumsdirektor Knüvener. „Es führt eine Treppe aus dem kleinen Zwischenraum dort hinauf.“ Weil sie und der dazugehörige Weg heute aber auch Teil des Fluchtwegekonzepts für das Museum sind, wurde sie mit moderner Sicherheitstechnik versehen.

Ins Gehege kommen sich Museum und Kirchgemeinde bei der gemeinsamen Nutzung der Klosterkirche nicht. Wie beide Seiten bestätigen, läuft die Zusammenarbeit sehr gut. So freuen sich der Direktor und die Chefin des Kirchenvorstands zum Beispiel beide über weitere Wiederentdeckungen. „Im Gewölbe nahe der Orgel sind Fragmente der mittelalterlichen Wandmalerei freigelegt worden“, berichtet Knüvener. „Sie sind sichtbar belassen worden.“ Auch ein mittelalterliches Kirchenportal ist bei den Arbeiten wieder zum Vorschein gekommen. Vermutlich handelt es sich dabei um Fragmente eines alten Zugangs zur Nikolaikapelle. Auch dieser ist jetzt zu sehen. „Schön ist auch, dass der Plattenfußboden im Chorraum wieder offen liegt“, so Knüvener. Vorher lag dort betagte Auslegware.

