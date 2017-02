Alter Lokschuppen fällt Die nächste Brache fällt in Neustadt. Damit das Gelände genutzt werden kann, muss aber noch einiges passieren.

Ein großer Schuttberg liegt vor dem ehemaligen Lokschuppen am Neustädter Bahnhof. Der Komplex wird derzeit abgerissen. © Dirk Zschiedrich

Neustadt.Der ehemalige Lokschuppen an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße wird derzeit zurückgebaut. Darüber informierte Bürgermeister Peter Mühle (NfN) in der letzten Stadtratssitzung. Für den Abriss am Neustädter Bahnhof ist die Deutsche Bahn zuständig. Sie hat die Bauarbeiten beauftragt. Laut Mühle bestehe für das leerstehende Gebäude akute Einsturzgefahr. Das hätte das Bahnunternehmen bereits 2014 festgestellt.

Schon damals wurde die Stadt über die Pläne informiert. Die Bahn kündigte in diesem Zusammenhang auch an, einen Teil der Gleise und Weichen zu entfernen. Die abgerissenen Gebäudeteile sollen im Frühling abgefahren werden. Bis dahin soll der Schuttberg liegen bleiben. Die Kommune fordert von der Deutschen Bahn, dass die Längsparkplätze an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße auch noch nach dem Abriss genutzt werden können.

