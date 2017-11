Alter Konsum wird abgerissen Das Gebäude gehörte früher dem Verein Be-greifen. Der hat es jedoch an die Stadt abgegeben.

Der ehemalige Konsum in Klosterbuch wird abgerissen. Am Freitag wird von den Mauern nichts mehr zu sehen sein. © André Braun

In Klosterbuch ist der Abrissbagger am Werk. Das Gebäude Klosterbuch 5 wird von Mitarbeitern der Firma Dähne aus Hartha abgetragen. Der Flachbau diente früher als Konsum und gehörte später dem Verein Be-greifen. Der hat das Haus jedoch an die Stadt Leisnig abgegeben. Es hätte vor einer neuen Nutzung aufwendig energetisch saniert werden müssen. Durch das Hochwasser 2013 war das Gebäude so stark geschädigt worden, dass sich ein Wiederaufbau nicht gelohnt hätte. Die Stadträte haben deshalb im Februar den Abriss beschlossen. Über das Brachflächenrevitalisierungsprogramm wurde Fördergeld beantragt.

Klaus Dähne, Chef der gleichnamigen Firma, sagte, dass von dem Gebäude am Freitag nichts mehr zu sehen sein wird. „Danach müssen wir noch das Fundament herausreißen und die Fläche für die spätere Nutzung vorbereiten“, so Dähne. Der Auftrag hat einen Wert von insgesamt 30 000 Euro. (DA/fk)

