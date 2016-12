Alter Kindergarten wird wieder Thema Was soll aus der Villa über dem Stadtzentrum werden? Der Stadtrat will Pläne für die Zukunft des Areals schmieden.

Im Sommer erhielt der ehemalige Kindergarten ein neues Dach. Nun soll der Stadtrat entscheiden, was aus dem Gebäude wird. © Archivfoto: Steffen Unger

Die Sebnitzer Stadträte werden sich im kommenden Jahr mit der Zukunft des alten Kindergartens auf dem Burggäßchen 10 auseinandersetzen. Das kündigte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) in der Dezembersitzung des Rates an. Das gesamte Areal Burggäßchen werde im Rahmen der Klausurtagung zum Stadthaushalt thematisiert. Es gehe um die längerfristigen Perspektiven für das Gebäude. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht, erklärte der OB auf SZ-Nachfrage. Die Stadt hatte die ehemalige Fabrikantenvilla vor zwei Jahren gekauft und ließ das seit Langem leerstehende Gebäude zunächst sichern. In diesem Sommer erhielt die Villa ein neues Dach, um die Bausubstanz gegen Nässe zu schützen. Zuvor wurden bereits alte Nebengebäude abgerissen. Inzwischen ist auch die Sicherung der Fenster und Türen abgeschlossen. Zu der Villa in exponierter Lage über dem Stadtzentrum gehört auch ein großes Parkgrundstück. Im Rahmen der Sicherung wurde der dortige Baumbestand komplett erfasst. (SZ/dis)

