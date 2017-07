Alter Gutshof in Gablenz soll weg Ein Schandfleck, sagen die Bürger. Wir wollen Bewegung in der Sache, sagt Bürgermeister Dietmar Noack. Und zwar bald.

2015 erhielt die Maschinenhalle der Prohav Farbe. Seitdem ist an dem Bauensemble nichts passiert. © andré schulze

Das Gutshaus Gablenz an der Straße nach Kromlau gilt als der größte Schandfleck in der Gemeinde. Nach über zwanzig Jahren kommt nun vielleicht Bewegung in die Sache. Bürgermeister Dietmar Noack will kurzfristig Gespräche mit dem Eigentümer, dem Landwirtschaftsbetrieb Prohav Halbendorf, aufnehmen, wie er am Montag ankündigte. Es gehe nicht darum, der Prohav Schwierigkeiten zu machen. Im Gegenteil, man pflege mit dem Betrieb ein partnerschaftliches Miteinander. Aber 25 Jahre nach der Wende sei das Problem reif für eine Lösung, so Noack.

Aber mit dem Abriss des ruinösen Gutshauses allein ist es nicht getan. Zwei weitere Gebäude auf dem landwirtschaftlichen Areal, darunter die ehemaligen Pferdeställe, sind in einem ähnlich heruntergekommenen Zustand. Die Gemeinde befürworte den Abriss und werde dieses Ziel nach Kräften voranbringen und versuchen, Fördermittel zu akquirieren – vorausgesetzt, das Vorhaben stößt bei der Prohav auf offene Ohren, sagte Noack.

Jagdvorsteher Wilfried Paulick glaubt, dass das klappen könnte. Im benachbarten Jämlitz habe die Prohav den Winter über Tabula rasa gemacht und alte Stallungen abgerissen. „Warum sollte das in Gablenz nicht auch möglich sein?“, fragte Paulick in dieser Woche im Gemeinderat.

Das Gutshaus fällt nicht von ungefähr ins Sommerloch. Die Dorfzeitung hatte das Thema kürzlich aufgeworfen. Darüber hinaus spielt es bei der Bewerbung im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Rolle. Gablenz feiert zudem im kommenden Jahr das 750-jährige Bestehen. „Es wäre einfach schön, wenn der Schandfleck bis dahin weg wäre“, findet Gemeinderat Dirk Thorausch.

