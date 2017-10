Alter „Garant“ bleibt der Feuerwehr erhalten Der Traditionsverein der Feuerwehr in Vierkirchen übernimmt das historische Auto.

So ein „Garant“, wie hier beim Feuerwehrumzug in Jauernick Buschbach, war auch bei der Feuerwehr in Vierkirchen im Dienst. Jetzt wird er stillgelegt, aber vom Traditionsverein gepflegt und gehegt. © Pawel Sosnowski

Auf ihren alten W50 Garant aus den Zittauer Roburwerken sind die Mitstreiter der Feuerwehr in Vierkirchen stolz. Es hätte ihnen wehgetan, das Auto aus den Händen zu geben. Dennoch stand schon seit Längerem fest: so bald die Feuerwehr für den Standort Buchholz und Tetta ein neues großes Tanklöschfahrzeug in Betrieb nimmt, wird das historische Auto stillgelegt.

Das ist zum Jahresende der Fall, erklärte Bürgermeisterin Andrea Weise im Gemeinderat. Das Feuerwehrfahrzeug sei demnach schon außer Dienst gestellt worden, aber noch zugelassen. Wenn es nach der Bürgermeisterin gegangen wäre, hätte sie den Tanklöschwagen gern dem Feuerwehrmuseum in Biesig als Leihgabe vermittelt. Doch dort sei bereits so ein Fahrzeug vorhanden, sodass gar kein großes Interesse bestand.

Nun gibt es auch eine andere Lösung. Und die spricht besonders dem Traditionsverein der Feuerwehr in Vierkirchen aus dem Herzen. Der Verein wird das Auto ab Januar übernehmen. Das hat der Gemeinderat auch so beschlossen. Der Verein will den historischen Lkw in der Feuerwehrgarage in Döbschütz parken. Ihm schwebt vor, das Auto auch fahrbereit zu erhalten, damit es bei Festen und anderen Aktionen seine Runden drehen kann. Das werde auch gern von der Bevölkerung angenommen, erklärte ein Mitstreiter des Vereins im Gemeinderat. Außerdem möchte der Verein, der sich unter anderem auch um die Traditionsscheune der Feuerwehr neben der „Alten Wassermühle“ in Melaune kümmert, das Fahrzeug für die Ausbildung der Jugend einsetzen. Die Übernahme des Autos ist für den Verein nicht mit Kosten verbunden. Er muss aber dafür sorgen, dass der Zustand der Garage in Ordnung bleibt und die Ausgaben für Strom und die Gebäudeversicherung übernehmen.

Darüber wird zwischen Verein und Gemeinde eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Befürchtungen von einzelnen Gemeinderäten, für die Garage in Döbschütz könnten der Gemeinde Kosten infolge einer nötigen Sanierung entstehen, wurden zerstreut. Der Standort in Döbschütz wird nicht mehr für den aktiven Dienst der Feuerwehr genutzt. Das Gebäude befindet sich dabei weiter in Gemeindeeigentum. „Das hört sich alles gut an“, freute sich Axel Strauß, Wehrleiter für Melaune, Döbschütz und Prachenau. Vom Verein werde das auch als Dank für die Arbeit angesehen.

