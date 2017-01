Alter Dreiseithof soll verschwinden Die Ruine an der Hauptstraße wird in diesem Jahr abgerissen. Jetzt steht auch fest, was aus dem Areal werden soll.

Wachaus Bürgermeister Veit Künzelmann erklärt, was geplant ist. © Thorsten Eckert

Der Schandfleck an der Lomnitzer Hauptstraße 23 wird beseitigt. Das bestätigte jetzt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Nach seinen Worten wird der alte Dreiseithof abgerissen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ehemalige Stallanlagen, die einst von der LPG genutzt wurden. „Das ist seit Jahren ein unschöner Anblick, den wir jetzt beseitigen“, sagte er. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr erledigt werden. Inzwischen ist auch klar, was aus der freien Fläche werden soll. „Wir planen dort einen großen Parkplatz.“ Das Bürgerhaus und der Lomnitzer Kindergarten liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Besonders bei Veranstaltungen oder auch für die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Kita bringen, werden diese Stellplätze gebraucht. Weitere Parkplätze sollen auch im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hauptstraße auf der gegenüberliegenden Straßenseite entstehen. Allerdings beginnen hier die Arbeiten voraussichtlich erst im Jahre 2018. Dann wird fast die komplette Ortsdurchfahrt umgegraben. Auf einer Länge von 830 Metern kommt der alte Asphalt runter, dann werden die darunterliegenden Schichten ausgehoben und neu aufgebaut. Parallel dazu wird die Gemeinde Wachau den Regenwasserkanal neu verlegen. Anliegende Grundstücke sollen daran angebunden werden. Auf einer Länge von rund 140 Metern wird im Bereich der Fleischerei Böhme und Schlotters Minimarkt die Stützmauer der Straße erneuert. Die Trinkwasser- und Gasleitungen werden in Teilbereichen umverlegt, Elektromasten und Schaltschränke versetzt. Die Telekom entfernt entlang der Straße mehrere nicht mehr benötigte Holzmasten. (SZ/td)

