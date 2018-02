Alter Dorfteich wird saniert Das Gewässer an der Unterstraße in Freital-Wurgwitz verschlammt immer mehr. Nun soll es neu gestaltet werden. Dafür müssen Bäume weichen.

Freital. Schlamm, Äste, Müll, zerbröselnde Ufermauern – der alte Niederhermsdorfer Dorfteich an der Unterstraße ist kein schöner Anblick mehr. Nun will die Stadt Freital das Gewässer sanieren lassen. Um Baufreiheit zu schaffen und zu verhindern, dass Wurzeln der Teichumrandung weiter zusetzen, sollen einige Bäume gefällt werden. Diese Arbeiten beginnen am 12. Februar und werden von einer Fachfirma durchgeführt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Der Wasserbau soll dann voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres starten. Die Bäume müssen aber schon jetzt gefällt werden, weil ab dem 1. März bis zum Herbst aus Naturschutzgründen ein allgemeines Fällverbot gilt.

Geplant ist, den Dorfteich neu zu gestalten und dabei Böschungen, Damm, Ein- und Ausläufe zu erneuern. Zudem wird der Teich entschlammt. Er soll später als Löschwasserreservoir genutzt werden, dafür wird eine Entnahmestelle angelegt. Das Vorhaben kostet rund 95 000 Euro und wird mit Fördermitteln in Höhe von 57 000 Euro aus dem Stadtumbau Ost unterstützt. Geplant ist, im Zuge der Neugestaltung des Teiches auch wieder neues Grün anzupflanzen. (SZ/hey)

