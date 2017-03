Alter Chef ist auch neuer Chef Der Gewerbeverein Meißen hat jetzt seinen Vorstand gewählt – mit alten Bekannten und frischen Mitgliedern.

Uwe Reichel bleibt Vorstandsvorsitzender beim Gewerbeverein Meißen. © Claudia Hübschmann

Der Gewerbeverein Meißen sorgt an seiner Spitze für Kontinuität. Uwe Reichel bleibt Vorstandsvorsitzender und wird von Andreas Krause als Stellvertreter sowie Gerd Wegner als Schatzmeister flankiert. Neu hinzugekommen ist Peter Görig als Schriftführer. Zu den Beisitzern wurden nach Angaben des Vereins Thomas Margenberg, Rico Grafe, Lutz Krüger, Ernst-Ulrich Boden, Peter Vennedey, Christiane Weikert und Andrea Schindler gewählt. Als Kassenprüferin fungiert Anne Krause.

„Mit diesem erfahrenen Team gehen wir jetzt die Organisation der großen Höhepunkte in diesem Jahr an“, so der neue und alte Chef Uwe Reichel. Als erste Veranstaltungen stehen am 1. April die Kneipennacht sowie vom 8. bis 17. April der Ostermarkt an. „Wir wollen die Feste nach dem bewährten Schema fortführen, bei berechtigter Kritik aber natürlich auch neu überlegen und Dinge verbessern“, sagt Reichel.

Der Gewerbeverein Meißen zeichnet in der Stadt bereits seit Jahren für erfolgreiche Publikumsmagneten mit Zehntausenden Besuchern wie die Modenacht, das Weinfest und die Meißner Weihnacht verantwortlich. Beim letzten Weihnachtsmarkt 2016 hat auch die Kooperation mit dem Rathaus eine neue Dynamik gewonnen. (SZ/pa)

zur Startseite