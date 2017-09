Alter bleibt auch neuer OB Torsten Pötzsch hat die Wahl in Weißwasser gegen seinen Herausforderer Rico Jung gewonnen – allerdings nur knapp. Die Auszählung dauerte bis in den Morgen.

Grund zur Freude: Oberbürgermeister Torsten Pötzsch darf im Rathaus bleiben. © André Schulze

Erst um 2.25 Uhr hat das Ergebnis festgestanden: Torsten Pötzsch (Klartext) wird demnach für weitere sieben Jahre Weißwasser Oberbürgermeister bleiben. Er hat sich bei der Wahl gegen Herausforderer Rico Jung (parteilos) durchgesetzt und tritt damit seine zweite Amtszeit an.

Allerdings ging die Entscheidung nur knapp für ihn aus, an der 68,3 Prozent der 14226 Wahlberechtigten teilnahmen. Am Ende haben 4894 Weißwasseraner ihr Kreuz für Pötzsch gesetzt, für Jung stimmten 4661 Bürger – damit gewinnt der alte OB die Wahl mit 51,2 Prozent und trennen beide Kandidaten gerade einmal 233 Stimmen.

Dass sich die Auszählung bis in die Morgenstunden gezogen hat, lag an der Briefwahl. Dort musste am meisten ausgezählt werden. Vorrang genoss dabei die Bundestagswahl, die parallel gelaufen ist. (szo/tc)

