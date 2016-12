Alter Bahnhof vor Besitzerwechsel? Das Areal gehört der Recona Holding GmbH mit Hauptsitz in Berlin. Nach SZ-Informationen will es nun ein Coswiger Unternehmer kaufen.

Der alte Bahnhof Coswig um 1885, links das Empfangsgebäude. Im Nebengebäude war die Güterabfertigung untergebracht, bis 1865 der Güterboden entstand. © Museum Coswig Der alte Bahnhof Coswig um 1885, links das Empfangsgebäude. Im Nebengebäude war die Güterabfertigung untergebracht, bis 1865 der Güterboden entstand.

Die sanierungsbedürftigen Gebäude heute.

Der Coswiger Mittelständler macht es spannend. Mit Namen will er noch nicht öffentlich genannt werden. Doch er hält es für sehr wahrscheinlich, dass er ab Anfang kommenden Jahres neuer Eigentümer des alten Bahnhofsgeländes in Coswig ist. „Die Verhandlungen mit der Recona Holding GmbH stehen kurz vor dem Abschluss“, sagt er. Seit Sommer sei man ernsthaft miteinander im Gespräch. Nach seinen Angaben gibt es keine weiteren Mitbewerber. Zum Preis möchte er sich nicht äußern.

Das Gelände in der Nähe vom Edeka-Markt umfasst zwei alte Gebäude sowie einen neu angelegten Parkplatz. Einige der Stellplätze entstanden da, wo die Recona einen Flachbau abreißen ließ. Diese Fläche liegt zwischen den beiden nach wie vor existierenden alten Bahnhofshäusern. Laut dem Kaufinteressenten werden beide Gebäude im Erdgeschoss noch genutzt. Das größere diene der Bundesbahn als Dienststelle und Lager. In dem kleineren habe eine Firma ihr Lager. Die oberen Etagen stünden leer. Das Areal ist über die Dresdner Straße zu erreichen. Ein Zugang zu den Gleisen besteht nicht mehr.

Der Coswiger Unternehmer interessiert sich nach eigenen Angaben schon länger für das einstige Bahnhofsgelände mit den zwei erhaltenen Häusern. „Mir gefallen solche alten Gebäude wirklich, weil sie heutzutage etwas Untypisches sind“, verrät er. Die Bausubstanz außen wie innen ist nach seiner Einschätzung in Ordnung. Darum sei es schade, wenn sie nicht saniert werde. Optisch gestaltet, würden die Häuser wunderbar aussehen, ist er überzeugt: „So alte Hütten können Freude machen.“

Sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist, möchte er vor der Entwicklung konkreter Pläne mit der Stadt bereden. Für die flachen Anbauten an den beiden Gebäuden kann er sich zum jetzigen Zeitpunkt eher eine gewerbliche Nutzung vorstellen. In den oberen Stockwerken des großen Gebäudes, das seines Wissens unter Denkmalschutz steht, hält er auch Wohnungen für denkbar. Eventuell. Knackpunkt ist die unmittelbar vorbeifahrende Eisenbahn, die eine deutlich hörbare Geräuschkulisse verursacht. „Im gewerblichen Bereich ist das weniger tragisch“, so sein Gedanke. „Daran gewöhnt man sich.“

Auf jeden Fall würden die künftig dort Arbeitenden und Wohnenden in historisch bedeutsamen Gebäuden untergebracht sein. Denn immerhin handelt es sich tatsächlich – wie dem Coswiger Museumblatt Nr. 14 zu entnehmen ist – um das erste Bahnhofsgebäude der Stadt, im Jahr 1860 am Bahnkilometer 101,7 errichtet. Das dürfte selbst manchem Coswiger neu sein. Denn gemeinhin gilt der noch heute genutzte Bahnhof an der Sachsenstraße als der eigentliche Bahnhof der Stadt. Selbst bei Wikipedia gibt es einen Widerspruch zwischen Text und Bild. Da heißt es zwar richtig, dass der Bahnhof am 1. Dezember 1860 eröffnet wurde. Doch das Bild daneben – mit dem Zusatz Empfangsgebäude – zeigt nicht den ersten, sondern den zweiten, also neueren Bahnhof, der am 4. Juni 1894 übergeben wurde. Nach dessen Eröffnung wurde das 1860 errichtete Bahnhofshaus für Wohnzwecke umgebaut.

Selbst der alte Bahnhof hatte schon einen Vorläufer, am sogenannten Anhaltepunkt Coswig. Auch das ist im Museumsblatt nachzulesen. Nachdem die erste deutsche Ferneisenbahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden im April 1839 eröffnet war, entstand dort um 1845 das erste Stationsgebäude, heute Feuerwehrstraße 16.

