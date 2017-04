Alter Bahnhof, neues Glück Die Gemeinde hat den Bahnhof gekauft. Ein Objekt mit viel Potenzial?

Jörg Mildner erklärt, was nun alles der Gemeinde gehört. © Dirk Zschiedrich

Nach sieben langen Jahren ist die Gemeinde Lohmen nun stolzer Besitzer des Bahnhofsgebäudes im Ort. Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) ist darüber sehr erfreut. „Das ist das Erste, was Besucher unseres Ortes sehen, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen“, sagt er. Nun habe man die Möglichkeit, diesen unschönen Anblick in ein würdiges Aushängeschild zu verwandeln, so Jörg Mildner. Vorausgegangen waren lange Verhandlungen. Anfang 2010 fragte die Gemeinde erstmalig bei der Deutschen Bahn AG an, ob man das Gebäude erwerben könne. Eine Einigung scheiterte hauptsächlich an der hohen Forderung der Deutschen Bahn, so Jörg Mildner. Denn als die Gemeinde 2012 das gegenüberliegende Lomatech abriss, plante man auch den Bahnhof abzureißen. Damals verlangte die Bahn etwa 72 000 Euro. Der Grund: Im Gebäude befinden sich wichtige bahntechnische Anlagen, die man dann an einer anderen Stelle errichten müsse. Doch nun konnte man sich scheinbar doch einigen. Und zwar auf einen viel geringeren Betrag. Wie viel der Kauf die Gemeinde nun letztendlich gekostet hat, wollte Jörg Milder nicht verraten. Nur so viel: „Es ist ein Betrag, den der Bürgermeister alleine beschließen kann.“ Die Anlagen für den Zugfunk will die Bahn dann Mitte des Jahres in einen Mast an der Strecke verlegen.

Die Gemeinde will nun Ideen sammeln, um ein Konzept für die Nutzung des Gebäudes zu erstellen. Erst wenn das steht, dann könne man die dringend notwendige Sanierung planen und schließlich umsetzen, sagte Jörg Mildner. „Natürlich können sich unsere Bürger gern mit ihren Ideen einbringen.“

Die Mitarbeiter des Bauhofes haben sich bereits um das ebenfalls gekaufte Grundstück rund um den Bahnhof gekümmert. „Jetzt sieht es schmuck aus“, sagt Jörg Mildner. Der Müll wurde entfernt. Die Brunnenringe, die die Zufahrt auf den Rasen verhinderten, sind weg. Parken ist dort nun möglich. Jörg Mildner kann sich vorstellen, dort einen Park-and-ride-Platz zu bauen. Eine erste Idee gibt es also.

