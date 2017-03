Altenpflegerin wird Mordversuch vorgeworfen Eine 32-jährige Zittauerin muss sich ab Dienstag in Görlitz vor Gericht verantworten. Sie soll eine 85-Jährige beinahe erdrosselt und deren Bargeld gestohlen haben.

Der erste Verhandlung findet am Dienstag, dem 14. März, am Landgericht Görlitz statt. © Jens Trenkler

Görlitz. Der heute 32 Jahre alten, nicht vorbestraften Angeklagten aus Zittau wird vorgeworfen, am 19. Oktober 2016 eine 85-jährige Frau in deren Wohnung in Görlitz auf der Julius-Motteler-Straße im Ortsteil Weinhübel mit einer Synthetikschnur so lange gedrosselt zu haben, bis diese bewusstlos wurde. Dann habe die Angeklagte, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, aus einem Schrank in der Wohnstube 300 Euro entnommen, mit dem Bargeld die Wohnung verlassen und dabei in Kauf genommen, dass das durch die Drosselung bewusstlose Opfer versterben könnte. Es habe akute Lebensgefahr bestanden, wie das Landgericht Görlitz in einer Mitteilung vom Donnerstag erklärt.

Die Geschädigte sei jedoch wieder zu sich gekommen, habe allerdings durch den Überfall unter anderem Blutungen aus der Nase und dem linken Ohr erlitten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass bei der Angeklagten die Mordmerkmale der Heimtücke, der Habgier und der Absicht, eine andere Straftat zu verdecken – den Raub des Geldes – vorliegen.

Der erste Verhandlung findet am Dienstag, neun Uhr, im Saal 216 auf dem Postplatz 18 in Görlitz statt. Folgetermine sind der 20. und 24. März, jeweils neun Uhr. Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Bei Versuch kann die angedrohte Strafe auf 10 bis 15 Jahre gemildert werden. Die Angeklagte befindet sich seit dem 26. Oktober 2016 in Untersuchungshaft. (SZ)

