Altenpflege-Ausbildung vor dem Aus Der freien Berufsfachschule Datey in Weißwasser wurde die Genehmigung entzogen. Der Träger wehrt sich.

Noch sitzen in diesem Haus am Braunsteichweg in Weißwasser Altenpflege-Schüler. Zum Ende des Monats soll der Unterrichtsbetrieb jedoch enden. © Hagen Linke

Weißwasser. Für Unsicherheit und Verärgerung sorgt eine Entscheidung des Landesamtes für Schule und Bildung in der Berufsfachschule für Altenpflege Datey e. V. in Weißwasser: Die Behörde hat dem Verein als freiem Schulträger die Genehmigung zum Betrieb entzogen – schon zum Ende dieses Monats. Als Grund wurden in dem Schreiben „erhebliche Mängel in der Umsetzung des Sächsischen Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft“ genannt.

Der Brief ist der Schule am Montag zugegangen, sagt Andreas Nelte, Vorsitzender des Trägervereins. Also sehr kurzfristig. Bis Ende Februar ist nicht mehr viel Zeit. Die mehr als 30 Schüler in den drei Klassen sollen sich zum 1. März neue Schulen suchen. Die Schülre des 3. Ausbildungsjahr stehen noch vor einem Praktikum, einem vierwöchigen Unterrichtsblock und den Prüfungen. Der Bescheid des Landesamtes schlägt drei Schulen in Görlitz vor, an die sich Schüler wenden können. Vor allem für Auszubildende des 3. Jahrganges sei die Entscheidung nicht nachvollziehbar, sagt Andreas Nelte. Man müsse ihnen einen Wechsel kurz vor den Prüfungen ersparen. Sie sollen sich schnell um eine neue Schule kümmern, an neue Lehrer und neue Mitschüler gewöhnen. „Oberstes Ziel muss es sein, dass die Schüler dieses Schuljahr geordnet abschließen können.“

Doch warum wurde der Berufsfachschule für Altenpflege Datey überhaupt die Genehmigung entzogen? Das Landesamt für Schule und Bildung führt auf TAGEBLATT-Nachfrage „mangelndes fachlich qualifiziertes Lehrpersonal, Mängel in der Vermittlung des Unterrichtsstoffes, grundlegende Mängel der Leistungsermittlung und bei der Notenbildung“ sowie die „Nichtabsicherung der Abschlussprüfung durch Lehrkräfte der Berufsfachschule“ an. Das Amt geht davon aus, dass auch die diesjährigen Abschlussprüfungen nicht abgesichert werden können, weil die Schule trotz Wechsel kein Personal beschäftige, das in seiner Ausbildung den Lehrkräften öffentlicher Schulen entspreche.

Seit dem Jahr 2006 darf die Schule den Zusatz „Staatlich anerkannte Ersatzschule“ verwenden. Leiterin und Kollegium leisten gute Arbeit, versichert Datey-Vorsitzender Andreas Nelte. „Die Unternehmen, die uns Schüler schicken, loben die Ausbildung“. Nelte räumt ein, dass es im vergangenen Schuljahr Schwierigkeiten mit der Besetzung des Prüfungsausschusses gegeben habe, sodass eine ergänzende Besetzung seitens der Behörde nötig war. Diese Schwierigkeiten gebe es auch in diesem Schuljahr, aber sie seien lösbar. „Das große Problem ist in unseren Augen gar keins“, sagt Nelte, der versichert, dass Schule und Trägerverein natürlich nicht untätig gewesen seien.

Der Prüfungsausschuss könnte noch einmal mit Lehrkräften aus der Behörde vollständig besetzt werden. Und zudem gebe es Gespräche mit der Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe gGmbH in Hoyerswerda. Eine Zusammenarbeit könnte den Standort Weißwasser unter anderem personell stärken. Denkbar wäre deshalb beispielsweise, die Schule künftig als eine Zweigstelle der Hoyerswerdaer Einrichtung weiterzuführen.

Mit der kurzfristigen Ankündigung tun sich weitere Baustellen auf: Wie läuft das etwa mit der finanziellen Förderung von Auszubildenden durch das Job-Center bei einem Wechsel der Schule mitten im Ausbildungsjahr? In einem offenen Brief kritisieren die betroffenen Schüler die Entscheidung. Dass die Schüler des zweiten und dritten Ausbildungsjahres nach Görlitz sollen, verärgert sie. „Es handelt sich hier um junge Frauen, Mütter mit Kindern, vielleicht Alleinstehende mit dem Mann auf Montage ... welche die Berufsschule in der Kreisstadt wählten, um in der Heimat zu bleiben“, heißt es.

Andreas Nelte sagt, die Schule habe zum 1. März dieses Jahres zwei neue Lehrkräfte eingestellt. Was mit ihnen in der Folge des Entzuges der Betriebsgenehmigung werden soll, weiß er nicht. Den Schülern des ersten Lehrjahres wird der Wechsel an das Berufliche Schulzentrum Weißwasser in der Jahnstraße empfohlen. Dort hieß es zu dessen Tag der offenen Tür kürzlich, dass man sich freue, ab dem Schuljahr 2018/2019 staatlich geprüfte Altenpfleger ausbilden zu dürfen. Die Genehmigung sei da. Und was wird ab März? Das Landesamt erklärt: „Alle Schüler werden nahtlos, das heißt ab dem 1. März, an öffentlichen Berufsschulzentren weiter beschult. Dieser Prozess des Schulwechsels wird vom Standort Bautzen des Landesamtes für Schule und Bildung professionell und individuell begleitet.“

Wenn das funktioniert, wäre das eine Sorge weniger, sagt Andreas Nelte. Dennoch: Der Träger der Datey-Schule hat gegen die Entscheidung des Landesamtes Widerspruch eingelegt.

zur Startseite