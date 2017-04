Altenheim soll Besitzer wechseln Joachim Pecenka gibt seine Pflege- und Therapieeinrichtung ab. Ein Interessent ist gefunden, aber noch eine Hürde zu nehmen.

Die Pflege- und Therapieeinrichtung Sohland, die ein Altenheim mit Häusern in Sohland und Taubenheim sowie einen ambulanten Pflegedienst und eine Ergotherapie betreibt, steht vor einem Besitzerwechsel. Geschäftsführer Joachim Pecenka will in den Ruhestand gehen.

Zusammen mit seinem Bruder Michael hatte er vor 15 Jahren das Sohlander Haus als erstes privates Pflegeheim in Sachsen eröffnet. 2007 wurde in der ehemaligen Schule in Taubenheim eine Außenstelle eingerichtet. Seit dem Ausstieg seines Bruders führt der 70-Jährige das Unternehmen allein. „Ich denke, jetzt ist es an der Zeit aufzuhören“, sagt Joachim Pecenka. Neuer Eigentümer soll die Oberlausitzer Pflegeheim und Kurzzeitpflege Gesellschaft (OLPK) werden. Sie gehört dem Landkreis Bautzen. Die Entscheidung zur Übernahme steht auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung, die am Montag kommender Woche stattfindet. Die OLPK betreibt bisher Seniorenwohnhäuser in Bischofswerda, Neukirch und Großdubrau. Sie bietet zudem Kurzzeitpflege sowie häusliche Alten- und Krankenpflege an.

In den Heimen in Sohland und Taubenheim gibt es insgesamt 100 Plätze. Zusätzlich betreut ein ambulanter Pflegedienst, der vor knapp drei Jahren eingerichtet wurde, rund 40 Frauen und Männer. Aktuell beschäftigt die Pflege- und Therapieeinrichtung Sohland 138 Mitarbeiter, wovon nicht alle Vollzeit arbeiten. Wie Joachim Pecenka berichtet, wurden sie bei einer Belegschaftsversammlung bereits über den geplanten Betreiberwechsel informiert. Er soll zum 1. Mai dieses Jahres erfolgen.

