Altenheim macht leichtes Plus Die Einrichtung in Radeberg hat 149 000 Euro Gewinn erwirtschaftet.

Das Alten- und Pflegeheim an der Pulsnitzer Straße in Radeberg. © Thorsten Eckert

Jetzt ist das Wirtschaftsjahr 2015 für das städtische Altenheim in Radeberg auch offiziell zu den Akten gelegt. Die Wirtschaftsprüfer haben die Bilanzen unter die Lupe genommen und der Stadtrat hat das Ergebnis der Prüfung in seiner jüngsten Sitzung Mittwochabend genehmigt. Kein Wunder, schließlich hat das Altenheim erstmals seit Langem mit einem leichten finanziellen Plus abgeschlossen. Mit 149 000 Euro Gewinn nämlich. OB Gerhard Lemm (SPD) – als Stadtoberhaupt ja quasi auch Herr übers Altenheim – machte für dieses Plus vor allem Veränderungen beim Thema Personalkosten verantwortlich. „Jetzt wirkt langsam das, was wir vor Jahren angeschoben haben: Nämlich die Veränderungen, dass Löhne nicht mehr automatisch mit dem Alter steigen“, erklärte er den Stadträten. Das sei im Übrigen eine allgemein gültige Lohn-Regelung für solche kommunale Einrichtungen, fügte er an. (SZ/JF)

