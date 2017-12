Altendorfer Blitzer wird vor Weihnachten scharf geschaltet Seit über 25 Jahren fordern die Einwohner rigorose Maßnahmen gegen Raser. Die gibt es nun.

Vorerst wird in Richtung Bad Schandau geblitzt. Die Sensoren sind bereits installiert. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Der stationäre Blitzer im Sebnitzer Ortsteil Altendorf geht am 20. Dezember in Betrieb. Darüber informiert die Stadtverwaltung Sebnitz. Geblitzt werden allerdings vorerst nur die Kraftfahrer die in Richtung Bad Schandau schneller als 30 km/h unterwegs sind. In der Gegenrichtung müssen noch einige technische Hürden genommen werden. Bevor die Sensoren installiert werden können, ist noch der Fahrbahnbereich auszubessern. Diese Arbeiten werden erst nach Ende der Frostperiode erfolgen. Damit werde in Richtung Sebnitz frühestens ab April nächsten Jahres geblitzt. Für die Einwohner von Altendorf ist der stationäre Blitzer ein Erfolg. Und sicherlich wird auch darum gestritten, wer sich den Erfolg nun an die Brust heften kann. Das wichtigste ist, dass sich die Kraftfahrer an Tempo 30 im Ort halten. Vor allem in den Morgen- und Abendstunden würden aber genau das viele nicht tun, sagen die Anwohner, die seit mittlerweile 25 Jahren mit ihren Klagen gegen die Wand gelaufen sind. Bereits im Jahr 2002 hatten Altendorfer einen stationären Blitzer gefordert. Damals ermittelte das Landratsamt den Bedarf. Das Ergebnis: Ein Blitzer hätte sich finanziell nicht gelohnt. Danach erstritten sich die Altendorfer eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Die Schilder kamen 2010. Als Nächstes forderten sie eine als Piktogramm gemalte 30 auf der Straße. Das wurde im Jahr 2016 abgelehnt, vermutlich auch, weil sich nach Aussagen des Landratsamtes hier die Behörden die Zuständigkeiten zugeschoben haben und es so zu keiner Entscheidung kam. Jetzt erhalten die Altendorfer nicht nur den Blitzer, sondern sogar auch das Piktogramm. Die Stadtverwaltung Sebnitz hatte Mitte dieses Jahres einen entsprechenden Antrag an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt und Messprotokolle des Landratsamtes mit vorgelegt. „Die Verwaltung hatte schon mehrere Anläufe für die Genehmigungen der Maßnahmen unternommen. Jetzt wurde diesen stattgegeben“, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Man erhoffe sich dadurch eine Verkehrsberuhigung in Altendorf und mehr Sicherheit für Fußgänger, Schüler, Wanderer und Anwohner. Ortsvorsteher Jürgen Rämisch kann einen Aktenordner schließen. Er selbst hatte die Hoffnung fast aufgegeben. „Wir sind froh, dass es doch gelungen ist, und hoffen natürlich, dass sich die Kraftfahrer an die Geschwindigkeit halten.“

