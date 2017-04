Altenberger wollen Radiopreis Jeder kann mithelfen, dass 10 000 Euro der Stadt zugute kommen. Dafür ist gar nicht so viel zu tun.

Altenberg will den Preis, eine Werbekampagne im Wert von 10 000 Euro, gewinnen. © dpa

Nachdem erst vor ein paar Tagen die Sportgemeinschaft Schellerhau bei der Gewinnaktion eines Radiosenders 2 000 Euro abgeräumt hat, will jetzt Altenberg bei einem Spiel von Radio PSR absahnen und damit etwas Gutes für die Stadt tun. Alle Osterzgebirgler können die Bergstädter dabei unterstützen. Sie müssen sich nur an diesem Donnerstag zahlreich auf den Weg machen, Nachbarn, Urlaubsgäste und die ganze Verwandtschaft am besten gleich mitbringen. Denn Sachsenmeister und damit Preisgewinner einer Radio-Werbekampagne im Wert von 10 000 Euro kann Altenberg nur werden, wenn 12 Uhr möglichst viele, viele Menschen auf den Bahnhofsvorplatz kommen.

Wie das Tourist-Info-Büro der Stadt informiert, wird am 6. April die Steffen-Lukas-Show von Radio PSR Altenberg besuchen und 12 Uhr das entscheidende Beweisfoto aus der Luft aufnehmen. Ab 11 Uhr gibt es ein kleines Bühnenprogramm. Madeleine Wolf aus Lauenstein sorgt für die musikalische Umrahmung. Es muss auch niemand verhungern und verdursten. Zudem sind das Spielmobil und eine Hüpfburg aufgebaut.

Die Konkurrenz kommt diesmal sogar aus dem eigenen Landkreis. Neben Adorf im Vogtland, Pulsnitz und Bad Düben macht auch Wilsdruff bei dem Gewinnspiel mit. Radio-PSR-Sachsenmeister 2016 wurde übrigens Bischofswerda. (SZ/ks)

