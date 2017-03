Altenberger Stadtrat bestätigt neue Wehrleitungen In Löwenhain und Rehefeld gibt es neue Feuerwehrverantwortliche. Auch in anderen Ortsteilen gab es Veränderungen.

In Altenberg gibt es neue Ortswehrleitungen. © Marko Förster

Der Altenberger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung drei neu- beziehungsweise wiedergewählte Ortswehrleitungen bestätigt. Komplett neu ist die Führung in Löwenhain. Die Ortswehr wird fortan von Roy Adolff geleitet. Als seine Stellvertreter werden Steve Vogel und Jerome Müller arbeiten. Auch in Rehefeld gibt es eine neue Wehrleitung. Dieser steht Nico Borrmann vor. Zum Stellvertreter wurde Hans Werner Wörsching bestellt. In Liebenau wurde die bisherige Wehrleitung um einen zweiten Stellvertreter ergänzt. Dieses Ehrenamt hat fortan Roman Fischer inne. Tilo Fischer und Birk Kühnel wurden als Wehrleiter beziehungsweise Stellvertreter bestätigt.

Der Bestellung durch den Stadtrat gingen Wahlen in den jeweiligen Ortswehren voraus. In Löwenhain und Liebenau wurden bei dieser Gelegenheit auch die örtlichen Feuerwehrausschüsse gewählt. Diese müssen nicht bestätigt werden. (SZ/mb)

