Altenberger Skilift ist wieder auf der Rolle Die Anlage musste wegen eines Lagerschadens in dieser Woche abgeschaltet werden. Am Wochenende sollte wieder alles laufen.

Der Skilift in Altenberg ist repariert. Die Anlage öffnet am Wochenende jeweils 10 Uhr. © Egbert Kamprath

Mit Unterstützung durch den Altenberger Bauhof setzten am Freitag Mitarbeiter des Altenberger Skilifts die Umlenkrolle an der Bergstation wieder ein. Wegen eines Lagerschadens musste die Anlage in dieser Woche abgeschaltet werden. Ein neues Lager konnte aber zum Glück nach kurzer Zeit herangeschafft werden. Mit Unterstützung der Geisinger Firma Feinwerktechnik, in der weitere benötigte Drehteile gefertigt wurden, konnte die Reparaturzeit deutlich verkürzt werden. Nach Auskunft von Liftwart Frank Mühle soll der Lift am Wochenende wieder funktionieren. (ek)

