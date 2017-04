Altenberger fühlen sich veräppelt Pferdekutschen gehören ins Ortsbild von Altenberg. Nun gibt es aber wiederholt Ärger wegen der Hinterlassenschaften.

Wo Pferde unterwegs sind, fällt auch gelegentlich mal was runter, wie hier auf dem Kahleberg. © Egbert Kamprath

Auch Gefährte mit zwei Pferdestärken können in die Nähe eines Abgasskandals rücken. Nur wird hier gar nicht erst versucht, etwas zu vertuschen. Den Oberbärenburgern stinkt es. Pferdekutschen, die Ausflügler durch die Erzgebirgslandschaft chauffieren, lassen hin und wieder etwas liegen. Nicht die Kutschen, aber die Pferde. Das ist natürlich, sorgt aber für Unmut.

Stadtrat Bernd Greif (CDU) hatte bereits in der Februar-Sitzung das Problem angesprochen und in der jüngsten Tagung erneut darauf hingewiesen. Er berichtete, dass Pferdeäppel nun nicht mehr öffentliche Straßen und Wege zieren, sondern wie von Geisterhand auf einmal in privaten Grundstücken gelandet sein sollen. „Besteht nicht die Möglichkeit, dass Stadt und Pferdekutscher eine Vereinbarung zu den Hinterlassenschaften treffen?“, wollte er von der Verwaltung wissen. Doch die gibt es bereits, wie Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) informierte. „Wir haben einen Vertrag“, sagte er. Demnach sollen Gespannführer die Hinterlassenschaften ihrer Tiere wegräumen. „Aber diese Vereinbarung wurde nicht 100-prozentig eingehalten.“ Das habe schon zu bösen Auseinandersetzungen geführt. Denn die Pferdeäppel, die im Internet als Geschenk für jeden Gärtner und Hausbesitzer angepriesen werden, machen sich nicht sonderlich gut auf Wegen und Straßen, wo jeder entlang spaziert, Schneeschmelze und Regen die Stellen in Matschplätze verwandeln. Und zu allem Unglück soll im Gemeindegebiet auch noch ein Kind in die Pferdeäppel gefallen sein.

Pferdeäppel kommen in die Polizeiverordnung

Bürgermeister Kirsten bat deshalb seinen Büroleiter, zu prüfen, wie die rechtliche Situation ist. Oberamtsrat Reiner Fischer hatte sich daraufhin durch die Paragrafen gearbeitet, sich in Bundesvorschriften, kommunalen Satzungen, selbst in der Straßenverkehrsordnung auf die Suche nach dem Pferdeäppel gemacht. Das Fazit: Die Lage ist – in dem Fall darf man das wohl mal ausnahmsweise sagen – beschissen. Wenn der Verursacher nicht bekannt ist, steht der Eigentümer in der Pflicht, die Hinterlassenschaften der Pferde einzusammeln. Selbst wenn der Pferdeäppel im freien Fall beobachtet wird, können Anwohner und Gäste auch nur auf die Einsicht des Kutschers hoffen. Denn eine Ordnungswidrigkeit stellt das noch nicht dar. In der Polizeiverordnung der Stadt Altenberg hat bisher nur Hundekot als Corpus Delicti Eingang gefunden. Laut Straßenverkehrsordnung ist es zwar verboten, Straßen zu verschmutzen. Die Verunreinigung müsse aber über das übliche Maß hinausgehen, wie Oberamtsrat Fischer erläuterte. Kurzum: Es kommt auf die Größe des Haufens an.

Bürgermeister Kirsten will sich nun mit den Gespannführern zusammensetzen, um eine Lösung zu finden. Zudem kündigte er an, die Polizeiverordnung zu ergänzen und den Pferdeäppel in den Ordnungswidrigkeitskatalog aufzunehmen. Darüber hinaus bittet er die Bürger, im Zweifel wie an Wochenenden selbst zur Schaufel zu greifen und den Mist wenigstens beiseite zu räumen, um den Schaden zu begrenzen. Ansonsten rückt der Bauhof aus und hilft.

