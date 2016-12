Altenberg wird Luftkurort Der Freistaat Sachsen hat entschieden: Die Bergstadt darf künftig mit dem Prädikat um Gäste und Besucher werben.

Auch im Gesundheitszentrum Raupennest dürfte man sich über den Titel Luftkurort freuen. © Archivfoto: Kamprath

Altenberg. Die Stadt Altenberg ist Luftkurort. Sachsens Wirtschaftsministerium hat der Bergstadt den Titel verliehen. „Altenberg gehört zu den bedeutendsten Tourismusorten im Erzgebirge. Insbesondere im Bereich des Wintersports hat die Stadt durch die Austragung internationaler Wettkämpfe auf der Rennschlitten- und Bobbahn und in der Biathlonarena überregionale Bekanntheit erlangt“, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). „ Die Stadt setzt auf Qualität, Innovation und Internationalisierung, das zahlt sich aus. Im letzten Jahr zählte die Stadt 127 200 Übernachtungen.“

Anfang November hatte die Stadt Altenberg den Landesbeirat für Kur- und Erholungsorte empfangen, der für die sogenannte Prädikatisierung zuständig ist. Mitarbeiter des Rathauses präsentierten den Mitgliedern des Gremiums, zu dem unter anderem der Landestourismusverband, das Forschungszentrum für Balneologie in Bad Elster und der Sächsische Heilbäderverband angehören, die Vorzüge der Region. Dazu gehört ein Klima, dessen besondere Eignung für die therapeutische Anwendung wissenschaftlich anerkannt ist, eine entsprechende Luftqualität und die mit dem Gesundheitszentrum „Raupennest“ geeignete Einrichtung zur Durchführung einer Klimakur. Darüber hinaus hat Altenberg in den letzten Jahren kontinuierlich ein ganzjähriges Sport- und Freizeitangebot aufgebaut. „Die vorhandenen Erholungseinrichtungen und Dienstleistungsangebote bieten dem Gast in Verbindung mit erzgebirgischer Berglandschaft die Möglichkeit, sich ganzjährig aktiv und passiv zu erholen“, urteilt das Wirtschaftsministerium. Zwölf Terrainkurwege laden auch im Winter zum Wandern ein, 70 Kilometer präparierte Loipen mit Anbindung nach Tschechien und zwei Skihänge locken Besucher im Winter zum Ski fahren.

Die Rennschlitten- und Bobbahn und die Biathlonarena haben sich in den letzten Jahren auch für Touristen geöffnet, zum Beispiel für Gästebobfahrten, Ice-Tubing und Gästebiathlon. Zudem gibt es in Altenberg eine Sommerrodelbahn, einen Kletterpark und ein Bergbaumuseum. Mit Altenberg gibt es in Sachsen vier Luftkurorte. Den Titel tragen bereits der Kurort Rathen, der Kurort Jonsdorf und der Kurort Oberwiesenthal.

