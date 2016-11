Altenberg und Dipps auf dem Weg zum Welterbe Glashütte ist nicht mehr auf der Liste, kann sich aber weiter am Verfahren beteiligen. Das letzte Wort hat hier der Stadtrat.

Wegen ihrer Zeugnisse der Bergbaus haben Altenberg und Dippoldiswalde gute Chancen, Unesco-Welterbe zu werden. © Egbert Kamprath

Die Region Altenberg und Dippoldiswalde haben gute Chancen, Unesco-Welterbe zu werden. Die Zeugnisse des Erzbergbaus in beiden Städten bleiben auf der Liste, mit der sich der Verein Montanregion Erzgebirge um den Titel bewerben wird. Das Lange-Stammhaus und das Gebäude der früheren Deutschen Uhrmacherschule in Glashütte tauchen dort nicht mehr auf. Das beschlossen die im Verein arbeitenden Vertreter von Landkreisen, Städten und Gemeinden aus dem Erzgebirge am Montagvormittag in Freiberg. Hier verständigten sie sich darauf, den Anfang dieses Jahres zurückgezogenen ersten Welterbeantrag bis Mai 2017 endgültig zu überarbeiten.

Dabei sollen die Hinweise des Internationalen Denkmalrates (Icomos) einfließen. So wird die Zahl der Objekte auf der Antragsliste deutlich reduziert. Statt 79 soll es künftig nur noch 22 Bestandteile geben, sagte Matthias Lißke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. Seine Firma begleitet den Prozess.

Die Reduzierung wird erreicht, indem Bestandteile herausfallen oder zusammengefasst werden. Für das Osterzgebirge sieht das so aus: Die sieben Bestandteile der Montanregion Altenberg-Zinnwald, darunter das Altbergbaugebiet am Neufang, der Arno-Lippmann-Schacht, der Aschergraben, Schloss und Kirche Lauenstein werden künftig als eine einheitliche Kulturlandschaft gesehen – ähnlich geht der Verein in Freiberg und Annaberg vor. Die hochmittelalterlichen Silberbergwerke in Dipps bleiben ohne Änderung Bestandteil.

Anders sieht es mit den beiden Sachzeugen der Glashütter Uhrenindustrie aus. Sie gehören zu einer Bergbaufolgeindustrie, die aus dem Welterbeantrag herausgelöst wird. Der Grund: Die Uhrenindustrie hat nur mittelbar etwas mit dem Erzbergbau zu tun. Ähnlich verhält es sich mit Schloss Augustusburg und den Basaltsäulen bei Scheibenberg. Der Verein Montanregion möchte diese Objekte gern als „assoziierte Bestandteile“ in der neuen Präsentation einbinden, sagt Lißke. Den Welterbetitel würden die Objekte aber nicht erhalten. Trotz dieser Aussicht habe die übergroße Mehrheit der betreffenden Kommunen angekündigt, weiter Mitglied im Verein zu bleiben. Glashütte hat sich indes noch nicht festgelegt. Das erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) bereits letzte Woche. Über das weitere Vorgehen wolle er sich mit seinem Stadtrat verständigen.

Die Mitgliedskommunen wollen den neuen, dann bestätigten Antrag über die Kultusministerkonferenz der Länder bis Anfang 2018 bei der Unesco einreichen. Diese wird – so die Hoffnung – bis Mitte 2019 über den Antrag entscheiden. (SZ/mb)

zur Startseite