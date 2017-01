Altenberg lädt zum Nachtrodeln ein Neben Schnee und Minusgraden gibt es an diesem Wochenende noch viel mehr zu erleben.

Lange nicht gesehen: bizarre Eiszapfen. Das ist allerdings nicht ungefährlich. Also Vorsicht! © Egbert Kamprath

Ein spitzen Wintersport-Wochenende steht bevor – das dritte in Folge. Der Wetterverein Zinnwald meldete Freitagvormittag minus ein Grad Celsius, 78 Zentimeter Schnee und eine grandiose Fernsicht von über 150 Kilometer. „Die Loipen werden alle gespurt, und auch die Skiwanderwege sind pünktlich zum Wochenende wieder frisch präpariert“, informiert das Tourist-Info-Büro Altenberg. Außerdem haben die Lifte in Altenberg, Rehefeld, Schellerhau und Hermsdorf/Erzgebirge geöffnet.

Wer einfach nur die frische Winterluft genießen und durch den verschneiten Wald stapfen will, kann auch das tun, sogar in Gesellschaft. Bis Sonntag besteht in Altenberg die Möglichkeit, bei der ersten Winter-Wanderwoche „Echt Erzgebirge“ an vier Veranstaltungen teilzunehmen. Am Sonnabend geht es 10.30 Uhr vom Tourist-Info-Büro zu Fuß zum Geisingberg mit Winterfrühschoppen. Die Teilnahme kostet fünf, für Kinder zwei Euro. In der Dämmerung nimmt das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald 17 Uhr Interessierte gratis mit auf eine Fackelwanderung zum Kahleberg mit Glühweinstopp. Am Sonntag startet 12.30 Uhr eine Tour vom Tourist-Info-Büro zur Bobbahn (fünf/zwei Euro). Dort gibt’s Gelegenheit zum Ice-Tubing für zehn Euro. Am gleichen Ausgangspunkt beginnt 17 Uhr eine Lichterwanderung mit Nachtrodeln am Rodelhang Altenberg. Laternen und Fackeln kosten einen Obolus. (SZ/ks)

