Altenberg kämpft um Gewerbesteuern Dresden will mehr Geld von den Steuern der Enso. Die Bergstadt würde dadurch Bares verlieren und nimmt das nicht hin.

Altenberg will nicht auf Steuergeld von der Enso verzichten. © Kristin Richter

Die Stadt Altenberg hütet ihr Stadtsäckel und will ihre Gewerbesteuern zugunsten ihrer Bürger zusammenhalten. Deshalb lässt sie sich wie viele andere sächsische Gemeinden, darunter auch Klingenberg, sogar auf einen Rechtsstreit ein. Denn die Stadt Dresden hält die Hand auf und will den Kommunen, also auch den Altenbergern, in die Schatulle greifen. Dabei geht es um Gewerbesteuern, die der Energieversorger Enso zahlt. Die Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet hatten sich bereits 2002 auf einen Schlüssel verständigt, wie die Gelder aufgeteilt werden sollen. Demnach wird bei der Bemessung der Lohnanteil zu 40 Prozent berücksichtigt. Der Stromabsatz macht anteilig 60 Prozent aus. Das Verhältnis will aber Dresden, wo sich der Hauptsitz der Enso befindet und folglich dort auch die meisten Leute arbeiten, zugunsten des Lohnanteiles verschieben. Das würde bedeuten, andere Kommunen wie Altenberg, die nicht mal eine Niederlassung haben und wo gar kein Lohn zur Anrechnung kommt, verlieren Bares. Das Rathaus rechnet vor: Nach dem bisherigen Verteilschlüssel bekommt die Stadt rund 17 000 Euro Gewerbesteuern im Jahr. Wird der Lohnanteil nur mit drei Prozent höher gewichtet, sind es nur noch etwa 16 100 Euro. Und bei sieben Prozent wären es gleich 2 000 Euro weniger im Vergleich zu heute.

Ursprünglich wollte Dresden den Lohnanteil sogar mit 75 Prozent berücksichtigt wissen und zog vor das Finanzgericht in Leipzig. Das hatte 2013 die Klage abgewiesen. Die Landeshauptstadt fand sich damit nicht ab und ging in die nächsthöhere Instanz. Der Bundesfinanzhof verwies die Angelegenheit wegen eines formalen Fehlers wieder zurück nach Leipzig. Nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Dresden wäre zu einem Vergleich bereit, wenn der Lohnanteil mit 47 Prozent berücksichtigt würde. Damit müsste Altenberg auf rund 2 000 Euro verzichten. Und das sieht die Stadt nicht ein.

Der bisherige Verteilschlüssel stellt für die Stadt das wirtschaftlich beste Ergebnis dar, erläuterte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) jüngst im Stadtrat. Der beschloss, nicht auf den Vergleich einzugehen und das Finanzgericht entscheiden zu lassen. Auch in der Hoffnung, dass es den bisherigen Verteilschlüssel für die Gewerbesteuer schon einmal für rechtmäßig hielt.

