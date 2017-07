Altenberg ist Gastgeber für zwei Weltcups In der olympischen Saison sind die Rennrodler und die Bob- und Skeletonpiloten zu Gast.

Im Dezember kommen die Rennrodler. © Archiv: Kamprath

Die Rennschlitten- und Bobbahn im Altenberger Kohlgrund wird auch in der olympischen Saison wieder zwei Weltcup-Veranstaltungen übers Eis bringen. Wie der internationale Rennrodelverband (FIL) bekanntgab, machen die weltbesten Rennrodler im dritten von insgesamt neun Weltcups der kommenden Saison Station in Altenberg. Am 2./3. Dezember werden die Kufenflitzer im Osterzgebirge um die besten Zeiten fahren. Außerdem gilt es, in der Teamstaffel – hier gibt es in der Rennserie sechs Weltcup-Veranstaltungen – Punkte zu sammeln. Im neuen Jahr geht es mit einem international hochkarätigen Wettbewerb gleich weiter. Dann sind die Bob- und Skeletonpiloten zu Gast. Nachdem sie zunächst in Übersee in die neue Saison starten, werden sie vom 1. bis zum 7. Januar im Osterzgebirge erwartet. Das ist Station Nummer sechs in der Serie, die über acht Rennen geht, informiert der Internationale Bob- und Skeletonverband (IBSF). (SZ/ks)

