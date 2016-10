Altenberg guckt wirtschaftlich ins Müglitztal Nachdem Dipps das gemeinsame Projekt erst einmal platzen ließ, wird die Lage neu sondiert – allerdings nicht ganz neu.

Die Stadt Altenberg wird sich bei der regionalen Wirtschaftsförderung nun erst einmal stärker Richtung Glashütte orientieren. Dort gibt es mit dem Interessenverband Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge (Impro) bereits ein Netzwerk, das vor allem zusammenarbeitet, um den Berufsnachwuchs sicherzustellen. Nun sollen Chancen ausgelotet werden, was vielleicht noch möglich ist, um Gewerbeflächen zu vermarkten und Arbeitskräfte in der Region zu halten bzw. neue zu gewinnen. Darauf verständigte sich der Altenberger Stadtrat.

„Wir sollten uns an die Verbände halten, die schon existieren“, sagte Eckhard Sommerschuh (Freie Wähler). Auf Dippoldiswalde können und wollen sie nicht warten. „Eine Entscheidung von Dipps in vielleicht ein, zwei Jahren ist zu spät.“ Die Stadträte der Großen Kreisstadt zogen sich vor Kurzem überraschend aus dem Gemeinschaftsprojekt zur Wirtschaftsförderung zurück. Die Entscheidung war zwar denkbar knapp, dennoch eindeutig. Dipps, Glashütte, Altenberg und Klingenberg hatten sich vor zwei Jahren zusammengetan, um angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels gemeinsam etwas entgegenzusetzen und damit der Konkurrenz. Die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH (KEM) wurde beauftragt zu untersuchen, wie die Situation ist und was eine gemeinsame Strategie der vier Partner bringen könnte. Die Ergebnisse präsentierte jetzt die KEM, erst in Dippoldiswalde, nun in Altenberg. Empfohlen wurde, das Projekt zunächst für zwei Jahre fortzuführen, eine Koordinierungsstelle einzurichten und ein Standortmarketingkonzept erarbeiten zu lassen. Es war von Kosten von insgesamt 240 000 Euro die Rede, an denen sich die vier Kommunen über die zwei Jahre mit jeweils 15 000 Euro beteiligen sollten. Doch die Dippser Stadträte konnten sich unter dem Zeitdruck – der Fördermittelantrag musste schnellstens eingereicht werden – nicht dazu durchringen, zumal nicht klar ist, wie es danach weitergehen soll und welche Folgekosten auf die Stadt zukommen. Mit der Absage aus Dipps fehlt vom Projekt nun ein Viertel, wie der Altenberger Stadtrat Sommerschuh feststellte, und das Mittelzentrum obendrein. Auch die Linksfraktion zeigte sich skeptisch. Ein Beschluss stand in Altenberg erst gar nicht auf der Tagesordnung. Nun wird die Lage neu sondiert.

