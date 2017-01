Altenberg fährt auf Gäste ab

Investieren in den Eiskanal Die Rennschlitten- und Bobbahn ist die Attraktion. Davon konnte sich Wirtschaftsminister Martin Dulig (3.v.l.) auf einer Spritztour im Gästebob überzeugen. Seit 1991 fanden laut Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) 13 Weltmeisterschaften im Eiskanal, der inzwischen in Regie des Landkreises ist, statt. Bis zur nächsten WM 2020 müsse noch einiges investiert werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Kirsten hofft, dass es Fördermittel gibt. Das sei bei den jährlich 80-millionenfachen Einschaltquoten im Fernsehen gut investiertes Geld – als Werbung unverzichtbar.

Anspruchsvolle Rennradstrecke bis ins obere Osterzgebirge Der Tourismusverband Erzgebirge will die deutschlandweit einmalige Mountainbikestrecke, den 162 Kilometer langen Stoneman Miriquidi von und nach Oberwiesenthal, in diesem Jahr auf die Straße und damit auch in den östlichen Teil des Erzgebirges bringen. Die Rennradstrecke, die knapp 300 Kilometer lang sein soll, wird über deutsches und tschechisches Gebiet bis nach Altenberg führen.

Von der Weißeritztalbahn in den Sessellift Die Bimmelbahn soll in diesem Frühjahr zwischen Dipps und Kurort Kipsdorf wieder rollen. Um den Gästen am Endpunkt attraktive Angebote machen und sie rings um in die Ortsteile weiter transportieren zu können, bringt Bürgermeister Thomas Kirsten eine alte Idee neu ins Gespräch: Ein Sessellift, ähnlich wie am Skihang in Rehefeld, könnte Wanderer von Kipsdorf nach Oberbärenburg befördern. „Träume haben darf man ja“, so Kirsten.

Altenberg bringt Wanderbus an den Start Vier Jahre fuhr in Stoßzeiten in der Wintersaison ein Ski- und Wanderbus zwischen Zinnwald und Rechenberg-Bienenmühle. Das Projekt, im Jahr 2010 vom Tourismusverband Erzgebirge initiiert, kam über eine Testphase nicht hinaus und wurde aus Kostengründen wieder eingestellt – zum Leidwesen der Gäste und Touristiker. Denn mit dem öffentlichen Nahverkehr sieht es in der Kammregion schlecht aus, vor allem an Wochenenden. Der Wirtestammtisch Altenberg/Geising hakte immer wieder nach. Es gab Gespräche mit der Stadt. Am Donnerstag kündigte Bürgermeister Thomas Kirsten an, in den Winterferien einen Wanderbus an den Start bringen zu wollen. Zweimal am Tag soll die Sonderlinie im Gemeindegebiet pendeln. „Wir werden das ausprobieren und Erfahrungen sammeln“, sagt er. Ziel ist, die Einsatztage auszuweiten.