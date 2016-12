Altenberg erhält Leistungszentrum

In Altenberg wird in den kommenden beiden Jahren die größte vom Freistaat unterstützte Sportinvestition getätigt. Am Mittwoch übergab Sachsens Sportminister Markus Ulbig (CDU) den Fördermittelbescheid für ein neues Nachwuchs- und Spitzensportleistungszentrum. Vom Freistaat fließen 4,5 Millionen Euro in das Projekt, der Bund gibt weitere 1,35 Millionen Euro dazu. Insgesamt sind für den Bau acht Millionen Euro nötig.

Von dem neuen Zentrum profitieren Leistungssportler in den Sportarten Bob, Rodel, Skeleton, Biathlon und Mountainbike. So wird ein neues Trainingsgebäude unmittelbar neben der bestehenden „Eliteschule des Sports“ und dem Internat errichtet. Es beherbergt Anschubstrecken für Bob, Skeleton und Rodeln. Um die Wettkampfabläufe beim Biathlon realitätsnah simulieren zu können, entsteht zudem eine kombinierte Lauf- und Schießhalle. Sie wird mit modernster Video- und Messtechnik ausgestattet. Darüber hinaus bietet das neue Trainingsgebäude zahlreiche Räumlichkeiten für den Kraftsport, zur Physiotherapie und zur Regeneration sowie für Trainer und Werkstätten.

Baubeginn für das Leistungssportzentrum ist 2017, die Fertigstellung ist für 2018 geplant. (dpa)

