Altenberg auf dem Weg zum Luftkurort Prüfer haben die Bergstadt unter die Lupe genommen. Womit sie punkten will.

Die Stadt Altenberg musste zeigen, was sie hat: Am Mittwoch besuchte der Landesbeirat für Kur- und Erholungsorte die Bergstadt und prüfte, ob sie das Zeug hat zu einem „Staatlich anerkannten Luftkurort“. Das Gremium, dem unter anderem der Landestourismusverband, das Forschungszentrum für Balneologie in Bad Elster und der Sächsische Heilbäderverband angehören, wurde von Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) und dem Leiter des Gesundheitszentrums Raupennest, Hans-Jürgen Münch, empfangen. Altenberg versuchte, dann die Prüfer davon zu überzeugen, „dass Gäste bei dem Prädikat wissen, sie sind bei uns rundum gut versorgt“, sagte Bürgermeister Kirsten im Gespräch mit der SZ. Ute Marschner, der Geschäftsführerin der Altenberger Tourismus und Veranstaltungs GmbH, oblag es, die Stärken herauszustellen. „Wir haben auf drei Säulen gesetzt“, sagte sie, „Qualität, Innovation und Internationalisierung.“ Qualität gewinne immer mehr an Bedeutung und finde darin seinen Ausdruck, dass Oberbärenburg 2010 erneut den Titel „Staatlich anerkannter Erholungsort“ erhielt, fünf Jahre später Schellerhau. Und die beiden Orte Zinnwald und Geising wollen die Prädikatisierung gemeinsam anstreben. Altenberg zeigt sich zudem innovativ und hat unter anderem als eine der ersten Kommunen im Landkreis in den Ausbau von schnellem Internet investiert – durchaus für Gäste ein Argument, in die Region zu reisen. Dazu gehören Hotspots an Ausflugszielen, an denen sich Gäste mit ihrem Mobiltelefon kostenlos ins Internet einloggen können. Damit sie auch ausreichend bewirtet und beherbergt werden können, hilft die internationale Zusammenarbeit mit der Hotelfachschule im tschechischen Teplice. Von dort hat schon mancher Praktikant und späterer Mitarbeiter in Gästehäuser des hiesigen Osterzgebirges gefunden. Damit konnten Probleme mit fehlenden Arbeitskräften in der Gastronomie entschärft werden. „Unser Motto für die Zukunft ist: Qualität vor Quantität“, sagte Ute Marschner. In den letzten vier Jahren seien bereits 7,5 Millionen Euro in den Tourismus investiert worden. Der Landesbeirat hat sich dann noch verschiedene Einrichtungen in der Kernstadt angeschaut. So gab es einen Hausrundgang im Raupennest, Sommerrodelbahn und Bergbaumuseum wurden besichtigt, ebenso Gästehäuser. Die Prüfer haben noch intern beraten und machen es spannend. Erst in einigen Wochen werden die Bergstädter erfahren, ob es gereicht hat für den Titel. (SZ)

