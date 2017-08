Alte Zöpfe abschneiden Seit Dienstag ist das Team von „Ihr Friseur – Cut and Style“ im neuen Domizil in der Lutherstraße 68 in Weißwasser zu finden.

Das Team aus „Ihr Friseur – Cut and Style“ im neuen Domizil in der Lutherstraße 68 in Weißwasser © Joachim Rehle

Gruppenbild mit Herr: Seit Dienstag ist das Team von „Ihr Friseur – Cut and Style“ im neuen Domizil in der Lutherstraße 68 in Weißwasser zu finden. Hier werden bei Bedarf nicht nur alte Zöpfe abgeschnitten, sondern auch junge Bärte. Und zwar im neuen „Barber-Bereich“. Der Herr auf dem Foto ist übrigens Mohammed. Er gehört nicht zum Team, sondern war diese Woche einer der ersten Kunden. Er ließ sich tatsächlich den Bart stutzen. Bei genauem Hinsehen kann man einen zweiten Mann auf dem Foto erkennen oder zumindest einen Teil von ihm. Es handelt sich um den Fotografen. Wie hat er das Foto wohl aufgenommen?

