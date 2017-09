Alte Wohnungstüren werben für den ersten Oberlausitzer Kirchentag Das Zittauer Event steht unter dem Motto „Hoffnung an der Kirchentür“.

Um für den ersten Oberlausitzer Kirchentag zu werben, werden am Zittauer Markt mehrere kunstvoll verzierte Wohnungstüren aufgestellt und werden hier von Marianna (links) und Nicola betrachtet. © Rafael Sampedro

Zittau. Marianna und Nicola aus der Schliebenschule betrachten interessiert die kunstvoll gestaltete Tür auf dem Zittauer Markt. Seit Freitag sind im Zittauer Stadtzentrum über zehn Wohnungstüren an markanten Stellen aufgestellt. Sie werben für den ersten Oberlausitzer Kirchentag am Sonnabend, dem 23. September, der unter dem Motto „Hoffnung an der Kirchentür“ steht. Die kleinen Kunstwerke mit Zitaten und Sprüchen sind in den vergangenen Wochen von Schülern der Schkola Ebersbach für den Veranstalter des Kirchentages, den evangelisch-lutherischen Kirchenbezirk Löbau-Zittau, gestaltet worden. (mh)

