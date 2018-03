Alte Weinhübler Schule wird zur Kita In Görlitz leben mehr Kinder als vor Jahren noch prognostiziert. Deshalb werden nun 90 neue Kita-Plätze geschaffen.

Die ehemalige Schule am Weinberg in Weinhübel soll ab April umgebaut werden. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Die Stadt will in der früheren Schule Erich-Weinert-Straße in Weinhübel ab August eine zusätzliche Kita mit 90 Plätzen betreiben. Das bestätigen Bauamtsleiter Torsten Tschage und Baubürgermeister Michael Wieler. Spätestens im April sollen die Arbeiten beginnen, um das Erdgeschoss für den Kita-Betrieb herzurichten.

Die Einrichtung wird nötig, weil es in Görlitz mehr Kinder gibt als noch vor wenigen Jahren angenommen, vor allem durch Zuzug von Familien. Laut Wieler besteht dieser zusätzliche Bedarf nicht explizit in Weinhübel, sondern ist über verschiedene Stadtteile verteilt. Betroffene Familien werden ihre Kinder also künftig nach Weinhübel bringen müssen. Die Einrichtung ist kein Ersatz für die desolate Kita Arndtstraße. Für diese soll es einen Ersatzneubau geben. Wann und wo, ist weiter offen. (SZ/ik)

