Alte Wäscherei in Langebrück geplättet Der Schandfleck an der Badstraße ist verschwunden. Einst arbeiteten hier bis zu 30 Beschäftigte.

Von der ehemaligen Wäscherei an der Badstraße in Langebrück ist nur noch ein Haufen Schutt übrig. © Thorsten Eckert

Nur wenige Tage dauerte es, dann war von der ehemaligen Wäscherei an der Badstraße in Langebrück nur noch ein Haufen Schutt übrig. Der Eigentümer des Areals hat den Betrieb abreißen lassen. Damit setzt er seine Pläne um, die vor gut einem Jahr bekannt geworden sind.

Der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) begrüßte damals die Absicht: Es würde endlich ein Schandfleck in der Ortschaft verschwinden. Am Abriss sei die Ortschaft aber nicht beteiligt. „Es handelt sich um einen privatrechtlichen Vorgang.“ Nach Informationen der SZ soll dort ein Wohnhaus errichtet werden. Mit dem Gebäude verschwindet ein einst bedeutender Arbeitgeber im Ort. Bis zu 30 Beschäftigte hatte der Betrieb. Die Wäscherei war 1947 aus Dresden nach Langebrück gezogen. Wegen der Ansiedlung gab Langebrück den Titel „Waldluftkurort“ freiwillig zurück. Als Grund wurden schon damals die Rauch-Emissionen genannt. Später gehörte die Langebrücker Wäscherei zur Großwäscherei Purotex. Nach der Wende betrieben Privatleute die Firma weiter, jedoch ohne Erfolg. Das Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Die letzten Stücke wurden im Herbst 2015 in dem Gebäude gereinigt.

Die Badstraße ist als Wohnlage begehrt. Das Langebrücker Waldbad ist nur wenige Schritte entfernt. Auch die Dresdner Heide liegt in unmittelbarer Nähe. (SZ/td)

