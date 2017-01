Alte Villa wird zum Kinderheim Ein herrschaftliches Haus an der Dresdner Straße in Freital soll umgebaut werden – für den künftigen Betreiber ein Glücksfall.

Diese alte Villa an der Dresdner Straße will der Freitaler Kinder- und Jugendhilfeverbund kaufen. Bis zum Jahresende soll dort ein Kinderheim eingerichtet werden.

Tobias Schmieder leitet seit 1992 als Geschäftsführer den Kinder- und Jugendhilfeverbund Freital.

Tobias Schmieder leitet seit 1992 als Geschäftsführer den Kinder- und Jugendhilfeverbund Freital.

Ende gut, alles gut. Die Verträge für ein neues Kinderheim an der Dresdner Straße sind zwar noch nicht unterschrieben, doch Tobias Schmieder ist glücklich über die Lösung, die sich nun abzeichnet. „Das Thema zieht sich ja jetzt schon zweieinhalb Jahre hin“, sagt der Geschäftsführer des Kinder- und Jugendhilfeverbundes (KJV). Der Verein soll das Heim künftig im Auftrag des Jugendamtes des Landkreises betreiben. „Wir werden das Haus noch in diesem Monat kaufen“, sagt Schmieder.

Für den 58-Jährigen ist das ein Glücksfall. Ursprünglich wollte der KJV ein neues Kinderheim an der Weißiger Straße errichten. Weil der Grundstückseigentümer, die städtische Wohnungsgesellschaft Freital, dort aber selbst bauen will, wich die KJV auf ein anderes Grundstück der Wohnungsgesellschaft an der Ecke Uferstraße/Franz-Schubert-Straße aus. Wegen der Flüchtlingskrise zogen sich die Planungen für den Neubau dort in die Länge. Das Landratsamt hatte schlichtweg andere Sorgen, als sich um den Bau eines neuen Kinderheims zu kümmern.

Für Schmieder stellte sich das nun als glücklichen Umstand heraus. Nach einem Artikel der Sächsischen Zeitung über ein KJV-Projekt in Freital meldete sich ein Immobilienmakler und bot ihm im Namen der Eigentümer die Villa an der Dresdner Straße 155 zum Kauf an.

„Solch ein Gebäude ist vielleicht an Privatpersonen schwer zu verkaufen, aber für uns ist es perfekt“, so Schmieder. Nachdem der Kaufvertrag unterzeichnet ist, soll der Umbau des herrschaftlichen Hauses geplant werden. Danach könnten die Bauarbeiten beginnen. Schmieder ist optimistisch, dass schon zum Jahresende alles fertig ist. Zehn bis zwölf Plätze sollen dort entstehen – für Kleinkinder und für junge Mütter mit Kindern. Dafür gebe es zurzeit den größten Bedarf.

Zu den Gesamtkosten für das neue Vorhaben kann Schmieder noch nicht viel sagen. In den kommenden Tagen stehen Gespräche mit dem Landkreis und dem Landesjugendamt an. Sie müssen die Einrichtung später genehmigen und finanzieren. Fest steht hingegen, dass der KJV das Grundstück an der Ecke Uferstraße/Franz-Schubert-Straße nicht mehr braucht. „Wir haben die WGF informiert, dass wir von der Reservierung zurücktreten.“

Verein mit Erfahrungen

Mit dem Betrieb eines Kinderheims, wie es nun geplant ist, hat der KJV jede Menge Erfahrung. Der Verein führt in Freital mehrere Einrichtungen, die Kindern und Jugendlichen ein neues Zuhause geben oder wo die Mädchen und Jungen tagsüber Hilfe bei Hausaufgaben und Co. bekommen. Hinzu kommen ambulante Hilfen, mit denen zum Beispiel die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden. Insgesamt 50 Mitarbeiter beschäftigt der KJV, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert.

Laut Schmieder ist die Zahl der bedürftigen Familien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Er schätzt, dass der KJV zwischen 150 und 200 Familien mal mehr, mal weniger intensiv betreut. Das Landratsamt hatte vor Kurzem mitgeteilt, dass die Kinderheime im Landkreis praktisch voll belegt sind. In den Pflegefamilien und in den Einrichtungen zur Inobhutnahme – sie werden dann gebraucht, wenn Kinder schnell aus ihren Familien geholt werden müssen – ist die Lage ähnlich. Deshalb werden die Plätze an der Dresdner Straße dringend benötigt.

„Die Hilflosigkeit hat zugenommen und die Armut hat zugenommen“, sagt Schmieder. „Früher war jemand einfach kriminell. Heute sind es oft keine bösartigen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Aber sie sind einfach hilflos.“ Als weiteres Problem nennt er den steigenden Crystalkonsum. „Das ist allgegenwärtig.“

Um für die Aufgaben gewappnet zu sein, haben Schmieder und seine Kollegen schon vor einigen Jahren ein Geflecht aus mehreren Vereinen und Firmen aufgebaut. Der KJV kooperiert mit einem anderen Sozialträger, der Bürgerhilfe Sachsen mit Sitz in Dresden. Zusammen sind die beiden Vereine unter anderem an der Tischlerei Inholz und an der Kantine Sachsenschmaus in Freital sowie an der Heidenauer Metallverwertungs GmbH beteiligt. Ende der 90er-Jahre diente das Konstrukt vor allem dazu, um Jugendlichen eine Ausbildung zu sichern. Heute fließen einige Gewinne aus den Unternehmen an die gemeinnützigen Firmen. Das hilft ihnen, die Eigenmittel bei Förderprojekten aufzutreiben.

Über das Projekt an der Dresdner Straße hinaus hegt Schmieder keine Expansionspläne. „Wir planen jetzt keine weiteren Kinderheime oder Ähnliches“, sagt er. „Wir wollen wirtschaftlich und fachlich stabil bleiben und ein interessanter Arbeitgeber sein.“ Er könne sich lediglich vorstellen, die Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen weiter auszubauen – um auch für die künftigen Aufgaben gut gerüstet zu sein.

