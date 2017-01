Alte Turnhalle ist wie neu

Die Bauarbeiten am Turnhallenkomplex an der Pirnaer Landstraße in Stolpen sind nach nunmehr zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen. Bereits im Frühjahr 2019 konnte der Neubau der Turnhalle bezogen werden. Im Herbst wurde dann im zweiten Abschnitt weiter gearbeitet. Dieser beinhaltete die Erweiterung und Modernisierung der alten Schulsporthalle. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 3,8 Millionen Euro stellt dieses Bauvorhaben die größte Investition der Stadt Stolpen seit dem Jahre 1990 dar. Darüber informiert das Bauamt. Nach den Bauarbeiten steht der Grund- und Oberschule Stolpen sowie den Sportvereinen der Stadt Stolpen ein moderner und zeitgemäßer Sporthallenerweiterungsneubau zur Verfügung. Finanziert wurde das Vorhaben zu 40 Prozent durch den Freistaat mit einer Summe von rund 1,4 Millionen Euro im Rahmen des Schulhausbauprogramms. Der Eigenanteil war dementsprechend hoch und lag bei rund 2,4 Millionen Euro. Der Parkplatz soll im Frühjahr dieses Jahres erbaut werden. (SZ/aw)

