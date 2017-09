Alte Technik begeistert Besucher Am Sonntag feierte das Museum in Sagar mit Hunderten Besuchern den 20. Jahrestag seiner Gründung.

Zahlreiche Besucher verfolgten am Sonntagmittag die Vorführungen an den funktionsfähigen Maschinen im Handwerk- & Gewerbemuseum in Sagar. Hier erlebten sie hautnah, wie mit dem Vertikalgatter ein Baumstamm zu Brettern verarbeitet wurde. Auch das Horizontalgatter und der Holzwollehobel kamen zum Einsatz. © Rolf Ullmann

Geübte Hände rückten den schweren Holzstamm vor dem Vertikalgatter zurecht. Ein letztes Mal wurden die Lager und die Walzen des Gatters mit Bedacht abgeölt und dann begannen die Sägeblätter mit ihrem Werk. Hier bekamen die Zuschauer eine Vorstellung davon, welch großen körperlichen Anstrengungen den Arbeitern, trotz der vorhandenen Technik, in einem Sägewerk vergangener Zeiten abverlangt wurde. Genau dieses Anliegen, nämlich den Besuchern die Arbeitswelt von einst erlebbar zu machen, verfolgte das Handwerk- & Gewerbemuseum Sagar seit seiner Gründung vor nunmehr 20 Jahren. Gotthard Kreisel, der Vorsitzende des Fördervereins für das Museum erinnerte sich noch genau an den 20. September 1997. Mit einem Schrotbeil durchtrennte der damalige Landrat Erich Schulze die Pechschnur vor dem ehemaligen Gemeindeamt in Sagar. Dieses Gebäude und das Sägewerk bildeten den Grundstock für den späteren schrittweisen weiteren Aufbau dieser bedeutenden Kultureinrichtung im Landkreis Görlitz. Joachim Mühle, Kulturdezernent im Landratsamt, schrieb in seiner Grußbotschaft: „Das Museum hat sich zu einer Einrichtung entwickelt, die ihresgleichen sucht.“ Allein in diesem Jahr statteten bisher 2412 Gäste dem Museumsgelände einen Besuch ab. Während 800 von ihnen den Saal im Gebäude der ehemaligen Scheune für eine Feier nutzten, galt das Interesse der anderen Gäste ausschließlich den hier ausgestellten Exponaten.

Das Gästebuch wurde seither nicht nur mit Dankesworten und guten Wünschen auf Deutsch, sondern auch in fünf Fremdsprachen gefüllt. Helga Heinze gestaltete eine Sonderausstellung zur Geschichte des Museums im ehemaligen Gemeindeamt. „Wir haben beim Zusammentragen der Exponate mehrmals selbst gestaunt, wie wir damals hier angefangen haben und wie sich alles seither entwickelt hat, erzählte sie bei einem Rundgang durch die Räumlichkeit. Das engagierte, freiwillige Mitwirken aller Mitglieder des Fördervereins erwies sich als eine nicht versiegende Quelle für die Erfolgsgeschichte, die hier in Sagar seither geschrieben wurde. Etwa 30 Vereinsmitglieder brachten sich jeweils in den vergangenen Jahren in die Gestaltung der Anlagen und in die Aufarbeitung der Technik während unzähliger Arbeitseinsätze ein. Zu denen, die stets bereit sind sich im Museum zu engagieren, zählt Evelin Tschöpel. Helga Heinze spricht von ihr als einem Goldstück, das sich mit viel Liebe und Umsicht um die Sauberkeit sowie die Ordnung auf dem Gelände kümmert.

Auf die Frage nach weiteren Projekten wies Gotthard Kreisel daraufhin, dass es nun an der Zeit ist, sich hier im Museum zu konsolidieren und dabei der Erhaltung sowie Pflege des bisher Erreichten den Vorrang zu geben. „Wem nützt es, wenn wir weitere große Maschinen aufbauen und die Besucher am Ende durch einen Irrgarten laufen müssten“, sagt das Vereinsoberhaupt. Auf eine Tatsache ist das Museum besonders stolz. Es verfügt nämlich über einen sogenannten Blindenleitpfad mit in den Boden eingelassenen Metallplatten, die Sehbehinderte und die Nutzer von Rollstühlen wie ein roter Faden über das Gelände führt. Dem Museum wurde dafür das Zertifikat „Barrierefrei“ zuerkannt.

Auch wenn mit dem Museumsfest die Saison offiziell beendet ist, die Türen schließen sich dennoch nicht endgültig. Denn vom Dienstag bis zum Freitag können Neugierige das Museum in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13 Uhr besichtigen. Erst am 3. Oktober ist dann Zapfenstreich.

