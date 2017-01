Alte Stärke dank neuem Umfeld Der Sachse Michael Rösch, der für Belgien startet, trainiert jetzt mit den Schweizern bei einem Thüringer. Das Modell hat Erfolg.

Zweimal schon wurde Michael Rösch in diesem Winter Sechster bei einem Weltcup-Rennen. Beim Sprint von Ruhpolding reichte es nur für den 34. Platz. © dpa

Sieben Weltcuppunkte gibt es für den 34. Platz. Das ist wichtig für den Massenstart, bei dem nur die 30 weltbesten Biathleten antreten dürfen. Und mit diesem Sprintergebnis startet Michael Rösch auch am Sonntag beim Verfolgungsrennen in Ruhpolding. Zufrieden war er dennoch nicht mit seiner Leistung. Die Ansprüche sind gestiegen nach zuletzt einstelligen Resultaten.

Die Rückkehr des Altenbergers in die erweiterte Weltspitze nach fünf Jahren, in denen er gar nicht im Weltcup startete oder hinterherlief, wirkt wie ein Wunder. Bei genauem Hinsehen ist es das aber nicht. Zum ersten Mal seit der Trennung vom deutschen Team und dem Nationenwechsel nach Belgien trainiert Rösch wieder in einem professionellen Umfeld. Und das bietet ihm die Schweizer Mannschaft.

Bei der WM vergangenen März in Oslo wurde der Vertrag unterschrieben, seit Mai gehört der 33-Jährige zum Team, nur noch die Farbe des Laufanzuges unterscheidet ihn von den Biathleten der Alpenrepublik. „Er bekommt von uns das Komplettpaket, anders hätten wir es auch nicht gemacht. Entweder so oder gar nicht“, erzählt der deutsche Cheftrainer der Schweizer, Jörn Wollschläger.

Der ist nur fünf Jahre älter als Rösch, beide liefen noch zusammen, teilten bei Lehrgängen und Wettkämpfen sogar ein Zimmer. Jetzt ist es eine sehr spezielle Kombination: Der für Belgien startende Sachse trainiert in der Schweiz bei einem Thüringer. Die neue Allianz sei ein Gewinn für beide Seiten, findet Wollschläger: „Er reißt meine Leute am Schießstand mit. Und profitiert konditionell von uns.“

Die guten Saisonergebnisse verdankt Rösch wie zu seinen besten Zeiten seinem schnellen und dennoch sicheren Schießen. „Das macht ihn aus“, findet Wollschläger. Die Laufzeiten sind dagegen noch ausbaufähig. „Aber bis zur WM kann ich das hinbekommen“, meint Rösch. Außerdem fällt auf, dass er seine besten Resultate in der Verfolgung und im Massenstart erzielt, wenn er nicht gegen die Zeit läuft, sondern gegen die direkten Konkurrenten. „Ich bin froh, wenn ich Mann gegen Mann erst mal wieder mithalten kann. Das sind ja alles keine Luftpumpen hier“, sagt er. Die lockeren Sprüche waren nie weg, der Optimismus zwischenzeitlich dagegen abhanden gekommen. Nun ist er zurück.

Und das hat ganz viel mit seinem neuen Umfeld zu tun. Er ist kein Einzelkämpfer mehr, muss sich nicht mehr um Flüge, Quartiere, Skitechniker und Physiotherapeuten kümmern – das ist alles im Rundum-Paket enthalten. Als Gegenleistung zahlt er „eine Summe X“, wie es Wollschläger formuliert. Die soll sich im fünfstelligen Bereich bewegen. „Da kommt er viel besser weg als vorher.“

Der Vergrößerung der eidgenössischen Trainingsgruppe hat der Schweizer Skiverband zugestimmt. Und wenn der Gast mal besser ist als alle Schweizer, sei das auch kein Problem, versichert Wollschläger. „Er bringt bei uns eine gewisse Lockerheit rein, wird respektiert und verstärkt unser Team.“ Manchmal, verrät der gebürtige Suhler, müsse man ihn in den Hintern treten, wenn er aus der Spur gerät. So ähnlich hatten das die Bundestrainer früher auch formuliert. In den vergangenen Jahren gab es aber niemanden, der Rösch wieder zurück in die richtige Bahn holte.

Ein professionelles Umfeld hatte der Staffel-Olympiasieger beim deutschen Verband auch, doch er gab es freiwillig auf. Nun musste Rösch einsehen, dass es ohne nicht geht. Er habe den Schweizern so viel zu verdanken, sagt er. „Das ist die absolute Grundlage für den Erfolg jetzt. Es ist eminent wichtig für mich, dass ich einen Ablauf, eine Struktur habe, dass ich von Anfang an weiß, wo es hingeht und was zu machen ist.“

Die Schweiz gehört zu den aufstrebenden Nationen im Biathlon. Bei den Frauen sind die drei Gasparin-Schwestern die bekanntesten Gesichter, bei den Männern stand Benjamin Weger bereits vier Mal auf einem Weltcup-Podest. „Er ist ein Top-Mann, mit dem ich mich messen kann“, sagt Rösch. Wollschläger spricht von einem „kleinen Team“. Das betrifft nicht nur die Anzahl der Athleten, sondern auch den Stab dahinter. Vier Skitechniker hat die Nationalmannschaft, einen Physiotherapeuten, einen Leistungsdiagnostiker, aber keinen Arzt. Im Vergleich zu Deutschland ist das noch recht bescheiden, „aber trotzdem durchaus professionell“, wie Cheftrainer Wollschläger findet. In Lenzerheide wurde 2013 eine Biathlon-Arena eröffnet, die schrittweise zu einem Biathlon-Trainingszentrum ausgebaut wird.

Auch davon profitiert Rösch. Nach seinen beiden sechsten Plätzen in dieser Saison schraubt er die Erwartungen zurück. „Viele wollen jetzt das Podest sehen, aber das ist für mich unmöglich, das passiert nicht von heute auf morgen“, erklärt er. „Sollte es passieren, dann wäre es der absolute Wahnsinn.“ Die Zusammenarbeit mit den Schweizern läuft bis 2018, dem Olympiajahr. „Dann sehen wir weiter“, sagt Wollschläger. Für Rösch wären es die ersten Spiele seit 2006.

TV-Tipp: Sa., 14.30: Sprint Frauen. So., 11.30/14.45: Verfolgung Männer/Frauen live bei ARD und Eurosport

zur Startseite