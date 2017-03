Alte Spenden in neue Hände Ende März sollen rund 500 Leute beraten, was aus dem Rest ihrer Spenden wird. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag.

Ein 500-Euro-Schein wechselt seinen Besitzer. Ganz so einfach scheint es mit den restlichen Spenden einer ehemaligen Bürgerinitiative nicht zu gehen. Deren Schatzmeister verwaltet noch immer das Geld, obwohl die Bürgerinitiative schon vor 16 Jahren aufgehört hat, aktiv zu sein. © Peter Steffen/dpa

Alois Langwieser ist etwas ernüchtert. Der Schatzmeister einer ehemaligen Bürgerinitiative, die sich vor 16 Jahren erfolgreich gegen Abwassergebühren wehrte, sitzt auf 9 000 Euro. Das ist der Rest des Geldes, das Einwohner aus den heutigen Gemeinden Thiendorf und Schönfeld sowie dem Lampertswalder Gemeindeteil Schönborn sammelten, um einen Anwalt zu nehmen. Von den ursprünglichen 36 000 DM blieb die Hälfte übrig. „Ich könnte mir das Geld einstecken, aber das wäre nicht recht“, sagt Langwieser.

Der Sackaer will es endlich loswerden und hat deshalb in den Gemeindeblättern von Thiendorf und Schönfeld einen Aufruf gestartet. Danach sollen sich alle, die damals Geld gespendet haben, am 24. März um 18 Uhr im Thiendorfer Gemeindesaal einfinden. Möglichst viele der damaligen Spender sollen gemeinsam beraten, was mit den restlichen 9 000 Euro geschehen soll.

Aber bisher haben sich noch nicht viele Mitstreiter von damals bei Langwieser gemeldet. „Da rührt sich noch wenig, obwohl ich den Aufruf sowohl im Januar als auch im Februar in den Gemeindeblättern veröffentlicht habe“, sagt er. „Eigentlich müsste es rundherum bekannt sein.“ Denn auch in der Sächsischen Zeitung gab es mehrere Artikel zu diesem Thema.

Ein paar Vorschläge, was mit dem Geld passieren soll, sind vorhanden. Jetzt bringt Langwieser eine neue Idee ins Spiel. „Möglicherweise gründet sich an diesen Abend eine neue Bürgerinitiative, aber in Form eines Vereins“, sagt er. Dieser Verein könne sich zur Aufgabe machen, die Arbeit des heutigen Abwasserzweckverbandes (AZV) Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth kritisch zu verfolgen. Bedarf gibt es. Denn gegenwärtig laufen rund 200 Einsprüche gegen die neuen Abwassergrundgebühren.

Bestrebungen für neue Initiative

Joachim Rothe gehört zu den zahlreichen Besitzern von Bio-Kleinkläranlagen in Oelsitz, Niegeroda und Zschorna, die nicht damit einverstanden sind, jährlich 60 Euro an der AZV zu bezahlen. Sie argumentieren, dass sie schon mehrere Tausend Euro in die Kleinkläranlagen gesteckt haben und nun zusätzlich abkassiert werden. Bei Rothe, der nicht auf Konfrontation aus ist, hört sich das gemäßigter an. „Ich will einfach nur wissen, wie sich die 60 Euro zusammensetzen“, sagt der Oelsnitzer.

Er bestätigt, dass es durchaus Bestrebungen gibt, eine Bürgerinitiative zu gründen. „Aber soweit sind wir noch nicht“, fügt Rothe hinzu. „Wir sind noch im Gespräch mit dem AZV und hoffen, dass er einlenkt.“

Bleibt die Frage, ob ein neuer Verein ohne Weiteres die Spendengelder einer ehemaligen Bürgerinitiative übernehmen darf. „Juristisch ist das eine interessante Sache“, sagt der Großenhainer Rechtsanwalt Andreas Gruhne, der u. a. die Handballer des HC Großenhain regelmäßig im Vereinsrecht berät. Prinzipiell sei eine Bürgerinitiative mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zu vergleichen, weil sich mehrere Leute zu einem Zweck zusammengetan haben. Durch gemeinsame Aktionen, wie Informationsblätter verteilen, würden Beteiligte einer Bürgerinitiative eine Rechtsbeziehung eingehen. Erst recht bei einer Spendenaktion wie damals. „Nicht umsonst heißt es, bei Geld hört die Freundschaft auf“, so Gruhne.

Ob die Bürgerinitiative einem neuen Verein Geld vermachen darf, hänge von bestimmten Voraussetzungen ab. Eine davon ist, dass die Bürgerinitiative ihr Ende erklärt. „Da sind alle gefragt, die damals aktiv mitgemacht haben“, sagt der Rechtsanwalt. Dazu zählten nicht unbedingt die Spender. „Nur weil man einer Bürgerinitiative Geld spendet, ist man noch lange nicht ein Teil von ihr“, argumentiert Gruhne. „Die Macher der Bürgerinitiative reichen aus. Im Zweifelsfall auch Leute, die sich engagiert und zum Beispiel Plakate geklebt haben.“ Eine ordentliche Mitgliedsliste sei von Vorteil. Aber die hat es wohl nicht gegeben. Die Spendenliste mit den rund 500 Namen zähle nicht dazu. Nur die Macher der Bürgerinitiative sollten über die Verwendung der restlichen 9000 Euro abstimmen dürfen. Laut Auskunft von Langwieser seien das er selbst als Schatzmeister sowie die drei Vertreter aus den damals beteiligten Gemeinden Thiendorf (Gotthard Ringel), Schönfeld (Gerald Bauer) und Tauscha (wechselnde Namen bekannt). Aus Schönborn gab es keinen Vertreter. Darüber hinaus hatte sich der heutige Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel in der Bürgerinitiative sehr engagiert. Auch er würde zu deren Stammmannschaft zählen.

Rechtsanwalt Gruhne findet es nicht verkehrt, wenn am 24. März alle Spender die Möglichkeit erhalten, Vorschläge zu machen, wie das Geld verwendet werden soll. Doch darüber abstimmen sollten nur die Macher der Bürgerinitiative. Das wird schon schwierig genug, ist Gruhne sich sicher. Denn bei einer GbR müssen alle Entscheidungen einstimmig sein. Das ist die zweite entscheidende Bedingung.

Wenn die Leute der scheidenden Bürgerinitiative gemeinsam und ohne Ausnahme beschließen, das Geld einem neuen Verein zu schenken, so sei das juristisch in Ordnung, sagt Gruhne.

