Alte Sicherungen fliegen raus Die Elektroleitungen stammen noch aus der DDR-Zeit. Jetzt wird das Verwaltungsgebäude an der Molkereistraße modernisiert.

Der Sicherungsverteilerschrank für das Verwaltungsgebäude an der Molkereistraße sieht nicht nur alt aus, er ist es auch. © André Braun

Für das Verwaltungsgebäude an der Molkereistraße will die Gemeinde in diesem Jahr etwa 91 000 Euro ausgeben. Für die notwendigen Arbeiten hat sie Fördergeld aus dem sogenannten Investkraftpaket gestellt. Die Kommune hofft auf eine finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 62 000 Euro. Realisiert werden sollen die Arbeiten im dritten Quartal.

„Die Instandhaltungsarbeiten sind dringend notwendig. Die Elektrik stammt noch aus DDR-Zeiten“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). In den Jahren zuvor sei immer wieder in das Gebäude investiert worden. Da es kein Fördergeld gab, wurde viel verschoben. Das betreffe auch die Erneuerung der Wasserleitung. Jetzt hat die Gemeinde die geplanten Arbeiten in drei Losen im Jahnataler Echo ausgeschrieben.

Erneuert werden soll die Haustechnik. Dazu gehören die Trink- und Abwasserleitungen. Die Heizung wird auf Gas umgerüstet. Der Umfang der Arbeiten beträgt laut Kostenschätzung 38 000 Euro. Außerdem ist die Dachterrasse undicht. Hier sind Abdichtarbeiten notwendig.

Die Elektroarbeiten umfassen den Rückbau und die Erneuerung von Schaltschränken und Kabeln. Die Kosten, die hier anfallen, werden auf 10 000 Euro geschätzt. Die Verwaltung der Gemeinde Ostrau sitzt in zwei Häusern – dem Rathaus an der Karl-Marx-Straße und dem Verwaltungsgebäude an der Molkereistraße. „Wir haben schon darüber nachgedacht, die beiden Standorte zu vereinen. Doch unterm Strich haben sich beide Standorte bewährt, jeder hat seinen Vor- und Nachteil“, so Dirk Schilling. Das Rathaus liege zentraler. Dafür habe es keinen Parkplatz und auch nicht ausreichend Räume für alle Mitarbeiter. Rund um das Verwaltungsgebäude gibt es genügend Parkplätze.

Außerdem hat der Bauhof an der Molkereistraße seinen Standort. „Hier gibt es genügend Lagermöglichkeiten für die Technik“, so Dirk Schilling. Da Bauamt und Bauhof eng zusammenarbeiten und beide im Gebäude sind, ergeben sich kurze Wege für Absprachen. Im Haus an der Molkereistraße haben noch der Polizeiposten und die Stadtwerke Döbeln ihr Büro. Außerdem wird der Versammlungsraum nicht nur für Ratssitzungen, sondern auch von Vereinen genutzt. An der Decke des Raumes soll ein Digitalprojektor installiert werden.

