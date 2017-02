Alte Schule wird abgerissen Die Stadt Pulsnitz wartet nur noch auf die Fördergeld-Zusage. Dann soll auf dem Grundstück ein Parkplatz entstehen.

Die Oberlichtenauer Narren feierten noch den Start in Karnevalssaison in der Alten Grundschule an der Keulenbergstraße/ Ecke Pulsnitztalstraße. Jetzt rückt der Abriss des Gebäudekomplexes näher. Der sei baufällig und stehe leer. Der Technische Ausschuss der Stadt Pulsnitz stimmte dem Abbruch zu. Daran konnte auch ein Antrag des Oberlichtenauer Karnevalsvereins Olika nichts mehr ändern. Der Verein hätte das Gebäude gern übernommen und als Lager genutzt. Allerdings habe der Verein keine Angaben zu einem Finanzierungs- und Sanierungskonzept gemacht, heißt es. Für die Karnevalisten lasse sich ein anderes Objekt finden, stellt die Stadt in Aussicht.

Wann der Abriss beginnen kann, ist noch nicht klar. Die Stadt habe Fördermittel beantragt. Los gehe es erst, wenn diese fließen. Das Gelände werde nach dem Abbruch mit einem Schotterrasen versehen, sodass das Areal als Parkplatz genutzt werden kann. Mehr lassen die Förderbedingungen derzeit nicht zu.

Aber den Plan, den Parkplatz auszubauen, hat die Stadt Pulsnitz bereits. Es werde der nächste Schritt, heißt es aus dem Rathaus. Eine Parkfläche werde dort gebraucht. Gerade bei Veranstaltungen in den Einrichtungen im Bereich, unter anderem im Sport und Freizeitzentrum, sind Stellplätze derzeit knapp. (SZ/ha)

