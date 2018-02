Alte Schule soll Eigenheimen weichen Das leer stehende Gebäude in Wittgendorf soll verkauft werden. Die Stadt könnte es erwerben und abreißen. Das findet aber nicht nur Zustimmung.

Die ehemalige Mittelschule soll abgerissen werden. Über die künftige Nutzung der Fläche gibt es aber schon jetzt unterschiedliche Auffassungen. © Matthias Weber

Wittgendorf. Anfangs hatte Eiko Hofmann Großes vor: Die ehemalige Mittelschule in Wittgendorf sollte zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut werden. Der Bedarf für ein solches Objekt ist zweifellos vorhanden, denn weder in Wittgendorf noch in den Nachbarorten Hirschfelde, Dittelsdorf und Schlegel gibt es derartige Wohnangebote. Dafür aber eine immer älter werdende Bevölkerung. Doch die Pläne hat der Wittgendorfer Bauunternehmer nie umgesetzt, auch weil die Finanzierung des Projektes schwierig war. Stattdessen hatte er das 2006 erworbene Gelände als Lagerfläche genutzt.

Damit soll nun aber offenbar Schluss sein. Wie Wittgendorfs Ortsbürgermeister Frank Härtelt (CDU) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, will der Eigentümer das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück samt ehemaligen Schulgebäude verkaufen. Hofmann selbst wollte gegenüber der SZ seine Verkaufsabsichten weder bestätigen noch verneinen. Er werde sich erst äußern, wenn etwas spruchreif sei. Dafür ist der Ortsbürgermeister umso auskunftsfreudiger. Es habe demnach schon Gespräche mit der Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft über die Möglichkeit, Fördermittel für einen Abriss der alten Schule zu bekommen, gegeben, informiert der Ortschef. Für private Abrissvorhaben sei jedoch das Förderprogramm ausgelaufen, so der Ortsbürgermeister. Die Stadt Zittau könnte eine Förderung beantragen, müsste dann aber auch Eigentümer des Objektes sein. Frank Härtelt hält einen Kauf der ehemaligen Mittelschule in diesem Jahr für nicht mehr möglich, da im Haushaltsplan der Stadt dafür kein Geld eingeplant sei. Das könnte seiner Meinung nach erst im Haushalt für 2019 erfolgen.

Allerdings ist sich der Ortsbürgermeister, der auch Stadtrat ist, sicher, dass seine Ratskollegen die Frage stellen werden, warum die Stadt ein weiteres Grundstück kaufen sollte, für das es keine Nutzung gibt. In Wittgendorf gibt es bereits Vorstellungen, was die Stadt mit der Fläche machen könnte. So könnte hier das zentrale Festgelände im Ort entstehen. In diesem Fall würde aber das Gelände des ehemaligen Freibades nicht zum Festplatz ausgebaut werden. Genau das lehnen allerdings der Ortschaftsrat sowie der Dorf- und Jugendverein, der auf dem Badgelände sein Domizil hat, ab.

Man habe vor einigen Monaten mit Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) zusammengesessen und sich darauf verständigt, dass das Badgelände der zentrale Festplatz in Wittgendorf werden soll, sagt Jonny Rogowski, Chef des Dorf- und Jugendvereins. Auf dieser Festlegung bestehe der Verein nun. Außerdem wollen die Wittgendorfer nicht auf dem Schulgelände feiern, wie frühere Veranstaltungen des örtlichen Heimatvereins gezeigt haben. Von einem Verkauf der Mittelschule sei zum Zeitpunkt des Gesprächs mit dem OB aber auch noch nicht die Rede gewesen, gibt Frank Härtelt zu Bedenken. Der Ortsbürgermeister und seine Ratskollegen sehen vor allem die Gefahr, dass die alte Mittelschule ein Spekulant übernehmen könnte und dann jahrelang als Ruine stehenbleibt. Gleichzeitig wolle man aber auch am Badgelände als zentralen Festplatz festhalten. Frank Härtelt will nun den Vorschlag an die Stadt unterbreiten, dass sie das Grundstück kauft, das alte Schulgebäude abreißen lässt und die Freifläche danach als Eigenheimstandort anbietet. In Wittgendorf gebe es nur wenig freies Bauland.

Außerdem ist momentan die Nachfrage nach Baugrundstücken groß, wie die positive Entwicklung der Eigenheimstandorte „An der Mandau“ an der Weststraße, „Am Walde“ in Eichgraben und „Untere Dorfstraße“ in Hartau zeigt. Das ehemalige Schulgelände in Wittgendorf ist für diesen Zweck ebenfalls geeignet, weil hier alle Medien anliegen, so die Meinung der Ortschaftsräte.

