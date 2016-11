Alte Schule macht sich neu Für die Sanierung der Grundschule in Dölzschen erhielt eine Architektengemeinschaft am Freitag den Erlweinpreis.

Der Schulalltag ist längst wieder in den diesjährigen Erlweinpreisträger eingezogen. Juliane Lehner, eine der Architektinnen, freut es. © René Meinig

Wie man sich dreht und wendet, die Alte fällt einfach auf. Von allen Seiten. Das Uhrentürmchen, der rote Klinkerputz, die Bögen und Spitzen, die Liebe zum Detail. Daneben klotzt zwar ein Anbau, doch er stört den Anblick wenig, als funktionaler Gebäudeteil hebt er die gründerzeitliche Verspieltheit der alten Dölzschener Dorfschule von 1898 an der Robert-Weber-Straße noch hervor. Bei der Sanierung wurde die historische Bildungsanstalt erweitert. Das Zusammenspiel von Alt und Modern klappt hier ganz hervorragend.

Das Geschaffene ist so gelungen, dass eine Expertenjury das Ensemble mit dem mit 10 000 Euro dotierten Erlweinpreis auszeichnet, den die Stadt alle vier Jahre vergibt. Am Freitagabend wurde er an die ARGE Rieger Architektur GbR und ASD Architektur und Ingenieurbüro Dresden überreicht, die zusammen von der Stadt mit dem Projekt beauftragt waren. Von 2013 bis 2015 wurde es umgesetzt.

Mit der Planung habe man aber bereits 2010 begonnen, erinnert sich die Architektin Juliane Lehner. Die engen Vorgaben des Denkmalschutzamtes seien eine große Herausforderung gewesen. Trotzdem habe die Arbeit daran viel Spaß gemacht, das Vorhaben sei allen ans Herz gewachsen und „mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden“. Natürlich auch mit dem Urteil der Jury.

Die begründet ihr Votum, die sanierte Schule sei ein „gelungenes Beispiel der Verflechtung von historischer Bausubstanz mit einem modernen Erweiterungsbau“. Der Betonklotz falle so wenig auf, dass die Wirkung des Altbaus bestehen bleibe. Viel Glas, wie auch bei der Verbindung zwischen beiden Gebäudeteilen, lasse ein- und durchblicken. Das Haus wirke sehr offen. Weil einige Bereiche im Freien durch die Anordnung des Anbaus, in dem auch eine lichtdurchflutete Sporthalle Platz gefunden hat, überdacht sind, könnten die Schüler diese Bereiche zudem unabhängig vom Wetter nutzen. Das Projekt zeige, wie das Verständnis von Schule um 1900 mit den heutigen Vorstellungen und aktuellen Lernkonzepten auch im Architektonischen verbunden werden kann.

Mit dem Erlweinpreis würdigt Dresden in erster Linie herausragende Bauprojekte in seinen Grenzen, erinnert aber gleichzeitig an jenen Stadtbaurat Hans Erlwein, der zwischen 1904 und 1914 zahlreiche Spuren in Elbflorenz hinterlassen hat, darunter Stadthäuser, Schulen und Wasserwerke. Er setzte Maßstäbe beim sensiblen Umgang mit einem Stadtgefüge. Auf einem privat organisierten Hilfstransport für deutsche Soldaten kam Erlwein kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges an der Westfront bei einem Autounfall ums Leben. An seinem 125. Geburtstag führte die Landeshauptstadt 1997 den Architekturpreis zu seinen Ehren ein.

