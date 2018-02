Alte Schule ist nur noch ein Schutthaufen Die alte Birkigter Schule ist nicht mehr. Bald sollen die Bauarbeiten für den Anbau an die Grundschule losgehen.

Freital. Auf dem Schulgelände in Birkigt ist der Abrissbagger angerollt. In den vergangenen Tagen wurde das ehemalige Schulhaus an der Ecke Gitterseer Straße/Ludwig-Richter-Straße abgebrochen. Inzwischen stehen nur noch Kellermauern, vom Gebäude blieb nur ein riesiger Schutthaufen. Das alte Gebäude muss weichen, weil an gleicher Stelle ein Anbau an die Grundschule errichtet wird. Es soll drei Stockwerke hoch werden. Im Erdgeschoss entsteht ein neuer Sportsaal, der auch als Mehrzweckraum genutzt werden kann. In den beiden oberen Etagen werden Räume für den Schulhort geschaffen. Eröffnung soll im Sommer 2019 sein. Die Baukosten liegen bei 5,6 Millionen Euro.

Die alte Birkigter Schule beherbergte bis 2011 das Schulhistorische Museum mit einem nach alten Ansichten zusammengestellten Klassenzimmer. Ein Teil der Ausstellung ging anschließend an die Leihgeber zurück, ein Teil zog nach Schloss Burgk um. Dort wurde dann im vergangenen Jahr ein neues Schulhistorisches Kabinett eingerichtet. (SZ/hey)

